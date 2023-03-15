Рынок открыт: казахстанская рыбная продукция пойдет на экспорт в страны ЕС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 15 марта Европейская комиссия возобновляет процедуру включения казахстанских рыбных предприятий в список компаний, имеющих право экспортировать свою продукцию в страны Европейского союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Соответствующее письмо о восстановлении доверия к казахстанской системе ветеринарного контроля направлено в Министерство сельского хозяйства РК.

Таким образом перечень отечественных предприятий, у которых будет право экспортировать свою продукцию в ЕС будет расширен. На сегодняшний день в Реестре находится 17 казахстанских компаний.

В 2018 году Европейской комиссией проведен аудит предприятий по производству рыбной продукции, по итогам которого даны 11 рекомендаций, в том числе по контролю ветеринарной службы страны. В последующем казахстанской стороной направлялся подробный отчет об исполнении рекомендаций.

В рамках дальнейшего укрепления отношений с Казахстаном и расширения перечня экспортируемой продукции в страны ЕС, Европейская комиссия также направила анкету по меду, который в дальнейшем может быть экспортирован на европейский рынок.

Напомним ранее, в рамках визита в Брюссель министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев встречался с европейскими комиссарами. Во время переговоров глава МСХ информировал о возможности Казахстана стать поставщиком высококачественного органического продовольствия. В частности речь шла об экспорте отечественной мясной, молочной, птицеводческой и рыбной продукции в страны Евросоюза.