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Рынок горел в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
7 Апреля 2022, 10:13
Рынок горел в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на рынке в городе Талгаре Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматинской области сообщили, что 7 апреля в 02.00 ч. поступило сообщение о том, что в городе Талгаре по улице Айтеке Би на территории универсального рынка произошло возгорание торговых точек (контейнерного типа) с товарами народного потребления. На место вызова были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу.

Пожар локализован в 3:51 и ликвидирован в 05:00. Предварительная площадь возгорания 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям сотрудников противопожарной службы, не допущено распространение огня на всю территорию рынка (общая площадь универсального рынка составляет 8330 квадратных метров).

Причина пожара устанавливается. На место направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области.

По информации ДЧС, в тушении пожара принимали участие 25 сотрудников и 8 единиц техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС г. Алматы, а также выезжали сотрудники полиции, бригады скорой помощи и другие службы взаимодействия.


Алматинская область   Происшествия   Регионы Казахстана   Общество   Пожар  
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