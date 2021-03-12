Рыбное хозяйство развивают в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе Туркестанской области динамично развивается рыбное хозяйство. Этим бизнесом занимаются 4 крестьянских хозяйства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Их ряды пополняются. Например, крестьянское хозяйство «Дос» уже в этом году изготовило искусственное озеро на одном гектаре земли и запустило 14 тысяч штук мальков рыбы. Из них 4 тысячи - белый амур, 6 тысяч - сазан, остальные - мальки толстолоба. Председатель хозяйства Каиргали Тойболов планирует расширять свой бизнес.

«Если план будет реализован, то в ближайшее время мы планируем превратить этот район в место отдыха. Уже сейчас приступили к благоустройству территории искусственного озера. Наша идея позволит использовать местность с прекрасной природой с пользой для дела», - сказал он.

Занимающимся этим видом деятельности в рамках государственной программы, направленной на развитие рыбного хозяйства оказывается соответствующая помощь.