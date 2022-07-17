17 Июля 2022 16:00

Рыбакина, коронавирус и «позор в магазинах» – итоги недели в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в Казахстане оказалась богатой на события: политические, спортивные, археологические и даже в сфере проката кино. Вернулся на повестку дня коронавирус. О том, что происходило в стране – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Одним из важных событий прошлой недели стало расширенное заседание Правительства РК под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Обсуждаемые темы - стабилизация инфляции и цен на продовольственные товары, повышение доходов граждан и развитие человеческого капитала, совершенствование денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик, поддержка реального сектора экономики, обеспечение энергетической безопасности, развитие автодорожной инфраструктуры - в перспективе должны привести к ряду изменений в стране. Глава государства обратил внимание членов Правительства и акимов регионов на необходимость решения актуальных вопросов, волнующих казахстанцев. Полный текст выступления Президента можно прочитать здесь.

Одна из таких проблем, не снимающаяся с повестки на протяжении нескольких недель – дефицит сахара. Президент происходящее в магазинах назвал позором и поручил оперативно разработать проект по развитию сахарной отрасли.

Говоря о продовольственной безопасности, Глава государства отметил, что необходимо внедрить льготное кредитование приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП. «Без развитого агропромышленного комплекса невозможно говорить об обеспечении продовольственной безопасности. Это аксиома», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Проблема «со стажем» – качество дорог. Касым-Жомарт Токаев считает, что нужно создать единую автодорожную компанию Казахстана, объединив «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор». По мнению Президента, структуры выполняют одну и ту же работу. Обоснованных жалоб от граждан меньше не становится, качество дорог - на низком уровне.

С учетом складывающейся геополитической ситуации, когда сотни зарубежных компаний покинули российский рынок, именно Казахстан может стать площадкой для размещения бизнеса. На это указал Правительству Президент и призвал создать благоприятные условия для релокации компаний в нашу страну.

Президент подверг критике систему медстрахования. Он заявил, что она неэффективна, поскольку около трех млн человек остались вне страхования и не могут полноценно пользоваться услугами здравоохранения. И это при том, что государство выделяет на отрасль большие средства.

Буквально на следующий день министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что будет проведен анализ результатов внедрения системы обязательного социального медицинского страхования. По ее словам, для входа в ОСМС самостоятельными плательщиками внедрят механизм уплаты взносов за 12 месяцев.

Глава государства вынужден был вмешаться и в ситуацию с сайгаками. Их численность предлагалось регулировать отстрелом. Президент предложил посоветоваться со специалистами и рассмотреть другие методы.

Ожидаемо, министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву, торговли и интеграции Бахыту Султанову и сельского хозяйства Ерболу Карашукееву Президент объявил выговор.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что осенью, возможно, придется принимать кадровые решения. Работу Правительства он оценил как среднюю. «Правительство должно быть не только оперативным штабом быстрого реагирования, но и главным государственным учреждением, представляющим и проводящим конкретные реформы», - сказал Глава государства.

На прошлой неделе Президент РК подписал указ о назначении выборов депутатов Сената от новых областей, Закон по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид, по вопросам регулирования и развития рынка ценных бумаг, поправки в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», в Кодекс РК об административных правонарушениях. Внесены изменения в Закон по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы. В МВД РК заявили о том, что подготовили пакет поправок в законодательство в сфере семейно-бытовых правонарушений.

Локальная экологическая катастрофа на прошлой неделе случилась в Жамбылской области. Там зарегистрировали выбросы на заводе ТОО «Казфосфат минеральные удобрения». В воздухе было зафиксировано превышение фтористого водорода. Создана рабочая группа по выяснению причин выбросов на заводе. В Минэкологии сообщили, что начата внеплановая проверка предприятия.

Вновь стала актуальной тема заболеваемости COVID-19. За неделю она выросла в стране в 2,5 раза. По словам министра здравоохранения Ажар Гиният, несмотря на подъем заболеваемости, уровень госпитализации больных остается низким. По итогам проведенного секвенирования в июне установлено, что в 70% циркулирует штамм «омикрон ВА.5», 30% - «стелс-омикрон». Ожидается, что заболеваемость будет расти до и в течение августа, снижение предполагается в конце августа и в сентябре. Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов заявил, что реальной опасности для здоровья людей эпидситуация не представляет. 90% случаев заболевания проходит в легкой форме. Нагрузка на систему здравоохранения составляет 18%. Минздрав внес предложение пересмотреть оценку эпидситуации. В частности, при переходе в «желтую» зону будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции и усиление поведенческих факторов. При переходе в «красную» зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в «желтой» зоне, будут приняты меры ограничения передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационар и ПМСП.

На прошлой неделе межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК приняла решение о снятии запрета на работу 12 автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

У абитуриентов наступила горячая пора. В этом году колледжи по госзаказу примут более 128 тыс. человек. В Северо-Казахстанской области университет им.М.Козыбаева начал прием документов на первый курс двудипломной программы совместно с университетом Аризоны. Выделены 500 грантов по нескольким направлениям. Военные вузы Казахстана приступают к отбору курсантов. Между тем, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек пообещал, что цены на обучение в государственных и национальных университетах сохранятся на уровне прошлого учебного года.

В спорте важнейшим событием стала победа теннисистки Елены Рыбакиной на Уимблдоне. Спортсменка уже вернулась в Казахстан. Ее наградили орденом «Достық» ІІ степени. Чемпионка Уимблдона-2022 отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности. Е. Рыбакина в ходе пресс-конференции заявила, что счастлива сделать теннис более популярным в стране.

Двое юных казахстанцев стали настоящими героями недели. В Нур-Султане 17-летний Есдаулет Даутбеков спас от падения из окна маленькую девочку. Министр просвещения Асхат Аймагамбетов вручил ему благодарственное письмо, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин наградил нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» и вручил памятный подарок.

В Алматинской области 10-летний Алихан вытащил из выгребной ямы трехлетнюю малышку. Ребенка обещали наградить.

Неожиданный скандал разразился из-за проката анимационного фильма «Базз Лайтер». Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на своей странице в Instagram сообщил, что мультфильм не выйдет в прокат в кинотеатрах Казахстана. Резонанс был таким, что глава Минкультуры вынужден был подробно комментировать ситуацию.

Самые добрые новости из мира природы: в государственном природном резервате «Иле-Балхаш» состоялся ежегодный выпуск 150 голов бухарского оленя, столько же особей фазана выпустили в зеленый пояс столицы.