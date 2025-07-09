Ряд улиц перекроют из-за ремонта теплотрасс в Алматы

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 11 по 14 июля будут перекрыты:

участок на пересечении улиц Кабанбай батыра и Клочкова;

участок от рынка «Алтай» в южном направлении до улицы Майлина, 79Б;

по улице Ашимова, 20/1 — в обоих направлениях, район больницы № 1.

14 июля — 30 августа:

улица Жамбыла — от Кожамкулова до Шагабутдинова.

18 июля — 20 июля:

улица Жамбыла — между Исаева и Байганина.

25 июля — 28 июля:

улица Токмакская — от Валиханова до Пушкина;

улица Акан-Серы — от Сейфуллина до Котельникова.

28 июля — 1 сентября:

улица Жарокова — от Ходжанова до Дунентаева (повторное перекрытие на том же участке).

Также продолжается перекрытие на следующих участках.

До 4 августа:

по улице Радостовца — на участке улицы Солодовникова.

До 30 августа:

по улице Сатпаева — от Масанчи до Байтурсынова;

по бульвару Бухар жырау — от Байтурсынова до Маркова;

по улице Габдуллина — от Римского-Корсакова до Нахимова;

по улице Маркова — от бульвара Бухар жырау до детского сада «Зайка»;

по улице Байтурсынова — от Сатпаева до бульвара Бухар жырау;

по улице Айтиева — от Богенбай батыра до Толе би.

До 1 сентября:

по улице Жарокова — от улицы Ходжанова до Дунентаева.

Горожан просят учитывать перекрытия при планировании маршрутов. Работы проводятся для повышения надежности теплоснабжения и улучшения городской инфраструктуры.

Отметим, что до 20 июля движение будет ограничено на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях).

Движение по улице Яссауи также поэтапно перекрывают до конца лета.