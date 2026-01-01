02:51, 01 Январь 2026 | GMT +5
Ряд новых статей и дополнений введен в КоАП РК
В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях внесены изменения, предусматривающие введение новых составов правонарушений и расширение ответственности по ряду действующих статей, передает Kazinform.
Внесенные изменения направлены на усиление защиты прав детей, повышение уровня общественной безопасности, соблюдение требований гражданской защиты, регулирование информационной сферы и обеспечение правопорядка на дорогах.
В частности, введены новые статьи:
- Статья 127-3 — нарушение законодательства Республики Казахстан в области защиты прав детей;
- Статья 411-1 — невыполнение мероприятий гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- Статья 434-3 — нарушение требований законодательства о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица;
- Статья 456-3 — осуществление профессиональной журналистской деятельности иностранными средствами массовой информации и иностранными журналистами без соответствующей аккредитации на территории Республики Казахстан;
- Статья 619-2 — допуск к управлению по проезжей части дороги электрическим самокатом лиц, не имеющих либо лишенных права управления транспортным средством;
- Статья 668-2 — воспрепятствование законной деятельности регионального уполномоченного органа по защите прав детей.
Кроме того, внесены дополнения в действующие статьи КоАП РК:
- Статья 445 дополнена нормами, устанавливающими ответственность за невыполнение организаторами игорного бизнеса (букмекерскими конторами и тотализаторами) требований по интеграции аппаратно-программных комплексов с единой системой учёта, а также за отказ от ранее осуществленной интеграции;
- Статья 456-2 дополнена положениями об ответственности за размещение и распространение противоправного контента, если данные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
