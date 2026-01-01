РУ
    Ряд новых статей и дополнений введен в КоАП РК

    В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях внесены изменения, предусматривающие введение новых составов правонарушений и расширение ответственности по ряду действующих статей, передает Kazinform. 

    документы госслужба
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Внесенные изменения направлены на усиление защиты прав детей, повышение уровня общественной безопасности, соблюдение требований гражданской защиты, регулирование информационной сферы и обеспечение правопорядка на дорогах.

    В частности, введены новые статьи:

    • Статья 127-3 — нарушение законодательства Республики Казахстан в области защиты прав детей;
    • Статья 411-1 — невыполнение мероприятий гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
    • Статья 434-3 — нарушение требований законодательства о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица;
    • Статья 456-3 — осуществление профессиональной журналистской деятельности иностранными средствами массовой информации и иностранными журналистами без соответствующей аккредитации на территории Республики Казахстан;
    • Статья 619-2 — допуск к управлению по проезжей части дороги электрическим самокатом лиц, не имеющих либо лишенных права управления транспортным средством;
    • Статья 668-2 — воспрепятствование законной деятельности регионального уполномоченного органа по защите прав детей.

    Кроме того, внесены дополнения в действующие статьи КоАП РК:

    • Статья 445 дополнена нормами, устанавливающими ответственность за невыполнение организаторами игорного бизнеса (букмекерскими конторами и тотализаторами) требований по интеграции аппаратно-программных комплексов с единой системой учёта, а также за отказ от ранее осуществленной интеграции;
    • Статья 456-2 дополнена положениями об ответственности за размещение и распространение противоправного контента, если данные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

    Ранее мы писали о том, что Президент Казахстана подписал Закон «О профилактике правонарушений» и поправки в КоАП.

     

