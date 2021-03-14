РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:58, 14 Март 2021 | GMT +6

    Ряд населенных пунктов пяти районов в Туркестанской области лишились электричества

    None
    None
    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пять районов Туркестанской области лишились электричества из-за ухудшения погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

    В результате резкого ухудшения погодных условий накануне днем (сильный ветер, с порывами до 25-28 м/с, обильные осадки в виде дождя переходящего в снег) произошли обрывы воздушных линий электропередач в некоторых населённых пунктах 5 районов области (Байдибекский, Отырарский, Ордабасинский, городах Кентау и Арыс).

    Всю ночь и в настоящее время аварийные бригады «Онтустук жарык» устраняют возникшие обрывы. (более 20-ти бригад, свыше 100 человек, более 30-ти единиц техники).

    Ситуация находится на контроле у акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. Сформирован штаб с привлечением всех заинтересованных органов. Акимы вышеуказанных районов и техника всех аварийных служб находится в постоянной готовности.


    Теги:
    Туркестанская область Происшествия, ЧС Акимат Главная Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!