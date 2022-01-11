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Ряд ключевых позиций дальнейшей реформы был озвучен - Толеген Кунадилов о выступлении Президента

11 Января 2022 15:21
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Ряд ключевых позиций дальнейшей реформы был озвучен - Толеген Кунадилов о выступлении Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель городского филиала профсоюза Нур-Султана Толеген Кунадилов высказался о выступлении Главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом в сегодняшнем выступлении Президента ряд ключевых позиций дальнейшей реформы был озвучен. Будет пересматриваться утильсбор на автомобили, который в последнее время очень бурно обсуждался среди населения. Также нам, как профсоюзным работникам немаловажно было то, что Президент уделял внимание на разработку и принятие социального кодекса, где будут предусмотрены все инструменты и механизмы, которые направлены на повышение доходов населения. Ключевым моментом будет снижение инфляционного коридора и уменьшение уровня безработицы. Особенно среди молодежи. Мы, как одна из сторон партнерства, в свою очередь готовили и готовы предложить ряд предложений по улучшению механизмов реализации, по социальному кодексу», - сказал спикер.

Он также рассказал о молодежной практике.

«Молодежь часто сталкивается с вопросом трудоустройства после окончания вузов или специальных средних учебных заведений. Государственная программа по молодежной практике являлась одним из таких хороших инструментов по реализации, но она была в недостаточном количестве и был недостаточный уровень заработной платы. Президент акцентировал свое внимание на это, чтобы выделить количество грантов для прохождения молодежной практики. Это один из отличных инструментов и социальный лифт для трудовой молодежи», - добавил он.

Толеген Кунадилов также поддержал инициативу Президента о том, что руководители госорганов должны регулярно выезжать в регионы, а акимы регионов обязаны проводить постоянные встречи с жителями каждого населенного пункта.

«Это немаловажно, чтобы впредь подобных ситуаций не повторялось (беспорядки - прим. автора). Чиновники, акимы должны постоянно держать обратную связь с населением, выходить к народу, общаться с ними на понятном им языке, донести ту или иную информацию, государственную политику, предложения. В будущем это позволит улучшить конкретные индикаторы, качество жизни и благосостояния всего населения», - заявил он.


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#Президент Казахстана   #Молодежь  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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