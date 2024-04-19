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    18:45, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Ряд деятелей культуры Казахстана наградили госнаградами Кыргызстана

    Ряд деятелей культуры Казахстана наградили госнаградами Кыргызстана
    Фото: пресс-служба Президента КР

    В Астане в рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялась церемония вручения государственных наград Кыргызстана деятелям культуры и искусства Казахстана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В ходе мероприятия государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов отметил, что награждение представителей культуры и искусства государственными наградами стоит рассматривать как знак многовековой дружбы, общей культуры, развивающегося сотрудничества, а также как шаг, направленный на дальнейшее активное развитие культурно-гуманитарных связей.

    Ряд деятелей культуры Казахстана наградили госнаградами Кыргызстана
    Фото: пресс-служба Президента КР

    Указом Президента Кыргызстана за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан награждены:

    Орденом «Данакер»:

    - Ауэзов Мурат Мухтарович – общественный деятель, культуролог Республики Казахстан;

    - Шаханов Мухтар – поэт, дипломат, экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

    Ряд деятелей культуры Казахстана наградили госнаградами Кыргызстана
    Фото: пресс-служба Президента КР

    Орденом «Достук»:

    - Абдрахманов Сауытбек Абдрахманович – публицист, литературовед, журналист, кинокритик, экс-депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

    - Жолдасбеков Мырзатай – видный государственный и общественный деятель Республики Казахстан, ученый-тюрколог;

    - Идрисов Ерлан Абильфаизович – государственный деятель, экс-министр иностранных дел Республики Казахстан;

    - Касымбек Женис Махмудулы – аким города Астаны Республики Казахстан;

    - Кыдырали Дархан Куандыкулы – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, академик Национальной академии наук Республики Казахстан;

    - Омаров Бауыржан Жумаханулы – советник Президента Республики Казахстан, доктор филологических наук, профессор;

    - Туймебаев Жансейт Кансеитулы – председателя правления – ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби.

    Ряд деятелей культуры Казахстана наградили госнаградами Кыргызстана
    Фото: пресс-служба Президента КР

    Орденом «Данк»:

    - Раимкулова Актоты Рахметуллаевна – президент Международного фонда тюркской культуры и наследия.

    Почетным званием «Народный артист Кыргызской Республики»:

    - Коразбаев Алтынбек – советский и казахстанский композитор, певец;

    - Рымбаева Роза Куанышевна – советская и казахстанская эстрадная певица, киноактриса.

    Медалью «Данк»:

    - Кулькенова Дидара – генеральный директор – председатель совета редакторов литературно-художественного, массового журнала «Тан-Шолпан», Республика Казахстан;

    - Нуркенов Нурлан Жанбыршыулы – первый заместитель акима города Астаны Республики Казахстан.

    Почетной грамотой Кыргызской Республики:

    - Сафин Нурлыбек Саматулы – главный редактор литературно-художественного, массового журнала «Тан-Шолпан», Республика Казахстан;

    - Сыдыков Ерлан Батташевич – председатель правления – ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева;

    - Хабылбеков Ербол Жаксыгелдиевич – директор Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

    Ряд деятелей культуры Казахстана наградили госнаградами Кыргызстана
    Фото: пресс-служба Президента КР

     

    Теги:
    Культура Сотрудничество Астана Кыргызстан Награда Международные отношения Центральная Азия Интеграция и партнерство
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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