Ряд деятелей культуры Казахстана наградили госнаградами Кыргызстана
В Астане в рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялась церемония вручения государственных наград Кыргызстана деятелям культуры и искусства Казахстана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
В ходе мероприятия государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов отметил, что награждение представителей культуры и искусства государственными наградами стоит рассматривать как знак многовековой дружбы, общей культуры, развивающегося сотрудничества, а также как шаг, направленный на дальнейшее активное развитие культурно-гуманитарных связей.
Указом Президента Кыргызстана за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан награждены:
Орденом «Данакер»:
- Ауэзов Мурат Мухтарович – общественный деятель, культуролог Республики Казахстан;
- Шаханов Мухтар – поэт, дипломат, экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике.
Орденом «Достук»:
- Абдрахманов Сауытбек Абдрахманович – публицист, литературовед, журналист, кинокритик, экс-депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
- Жолдасбеков Мырзатай – видный государственный и общественный деятель Республики Казахстан, ученый-тюрколог;
- Идрисов Ерлан Абильфаизович – государственный деятель, экс-министр иностранных дел Республики Казахстан;
- Касымбек Женис Махмудулы – аким города Астаны Республики Казахстан;
- Кыдырали Дархан Куандыкулы – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, академик Национальной академии наук Республики Казахстан;
- Омаров Бауыржан Жумаханулы – советник Президента Республики Казахстан, доктор филологических наук, профессор;
- Туймебаев Жансейт Кансеитулы – председателя правления – ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби.
Орденом «Данк»:
- Раимкулова Актоты Рахметуллаевна – президент Международного фонда тюркской культуры и наследия.
Почетным званием «Народный артист Кыргызской Республики»:
- Коразбаев Алтынбек – советский и казахстанский композитор, певец;
- Рымбаева Роза Куанышевна – советская и казахстанская эстрадная певица, киноактриса.
Медалью «Данк»:
- Кулькенова Дидара – генеральный директор – председатель совета редакторов литературно-художественного, массового журнала «Тан-Шолпан», Республика Казахстан;
- Нуркенов Нурлан Жанбыршыулы – первый заместитель акима города Астаны Республики Казахстан.
Почетной грамотой Кыргызской Республики:
- Сафин Нурлыбек Саматулы – главный редактор литературно-художественного, массового журнала «Тан-Шолпан», Республика Казахстан;
- Сыдыков Ерлан Батташевич – председатель правления – ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева;
- Хабылбеков Ербол Жаксыгелдиевич – директор Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.