Ряд деятелей культуры Казахстана наградили госнаградами Кыргызстана

В Астане в рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялась церемония вручения государственных наград Кыргызстана деятелям культуры и искусства Казахстана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В ходе мероприятия государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов отметил, что награждение представителей культуры и искусства государственными наградами стоит рассматривать как знак многовековой дружбы, общей культуры, развивающегося сотрудничества, а также как шаг, направленный на дальнейшее активное развитие культурно-гуманитарных связей.

Фото: пресс-служба Президента КР

Указом Президента Кыргызстана за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан награждены:

Орденом «Данакер»:

- Ауэзов Мурат Мухтарович – общественный деятель, культуролог Республики Казахстан;

- Шаханов Мухтар – поэт, дипломат, экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

Фото: пресс-служба Президента КР

Орденом «Достук»:

- Абдрахманов Сауытбек Абдрахманович – публицист, литературовед, журналист, кинокритик, экс-депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

- Жолдасбеков Мырзатай – видный государственный и общественный деятель Республики Казахстан, ученый-тюрколог;

- Идрисов Ерлан Абильфаизович – государственный деятель, экс-министр иностранных дел Республики Казахстан;

- Касымбек Женис Махмудулы – аким города Астаны Республики Казахстан;

- Кыдырали Дархан Куандыкулы – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, академик Национальной академии наук Республики Казахстан;

- Омаров Бауыржан Жумаханулы – советник Президента Республики Казахстан, доктор филологических наук, профессор;

- Туймебаев Жансейт Кансеитулы – председателя правления – ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Фото: пресс-служба Президента КР

Орденом «Данк»:

- Раимкулова Актоты Рахметуллаевна – президент Международного фонда тюркской культуры и наследия.

Почетным званием «Народный артист Кыргызской Республики»:

- Коразбаев Алтынбек – советский и казахстанский композитор, певец;

- Рымбаева Роза Куанышевна – советская и казахстанская эстрадная певица, киноактриса.

Медалью «Данк»:

- Кулькенова Дидара – генеральный директор – председатель совета редакторов литературно-художественного, массового журнала «Тан-Шолпан», Республика Казахстан;

- Нуркенов Нурлан Жанбыршыулы – первый заместитель акима города Астаны Республики Казахстан.

Почетной грамотой Кыргызской Республики:

- Сафин Нурлыбек Саматулы – главный редактор литературно-художественного, массового журнала «Тан-Шолпан», Республика Казахстан;

- Сыдыков Ерлан Батташевич – председатель правления – ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева;

- Хабылбеков Ербол Жаксыгелдиевич – директор Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.