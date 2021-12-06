+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 6 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ряд частных домов отключат от питьевой воды в Алматы

6 Декабря 2021 19:12
Поделиться:
Ряд частных домов отключат от питьевой воды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд частных домов алматинского микрорайона Калкаман-2 на день отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В 2021 году выявлены нарушения на 3 700 водных объектах, где запрещена хозяйственная деятельность
Какие спортивные сооружения появились в Алматы в этом году Низкие запасы влаги в почве наблюдаются на большей части территории Казахстана Тариф на водоснабжение снизили в Атырауской области

7 декабря с 09:00 до 19:00 часов будет отключена подача холодной воды в жилые дома, расположенные на территории микрорайона Калкаман-2, в контуре улиц Ашимова – Абая – Шаляпина – Мусабаева.

«Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для обеспечения безопасности при подключении к водопроводным сетям, вынесенных из-под места строительства продолжения проспекта Абая. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Телефон для справок: 274-66-66», - сообщили в ГКП «Алматы су».

Ранее заместитель акима Алматы Серик Кусаинов рассказал, на какой стадии находится работа по пробивке проспекта Абая с улицы Момышулы до Наурызбайского района.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #ЖКХ   #Строительство  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
В 2021 году выявлены нарушения на 3 700 водных объектах, где запрещена хозяйственная деятельность
Какие спортивные сооружения появились в Алматы в этом году
Низкие запасы влаги в почве наблюдаются на большей части территории Казахстана
Тариф на водоснабжение снизили в Атырауской области
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
2 Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
3 Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
4 Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
5 Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
6 Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
Читайте также
Сколько алматинцев записались на платную вакцинацию Pfizer
Генетическая память дает силы для дальнейшего развития – эксперт КИСИ о статье Первого Президента РК
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив