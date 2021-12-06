Ряд частных домов отключат от питьевой воды в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд частных домов алматинского микрорайона Калкаман-2 на день отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
7 декабря с 09:00 до 19:00 часов будет отключена подача холодной воды в жилые дома, расположенные на территории микрорайона Калкаман-2, в контуре улиц Ашимова – Абая – Шаляпина – Мусабаева.
«Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для обеспечения безопасности при подключении к водопроводным сетям, вынесенных из-под места строительства продолжения проспекта Абая. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Телефон для справок: 274-66-66», - сообщили в ГКП «Алматы су».
Ранее заместитель акима Алматы Серик Кусаинов рассказал, на какой стадии находится работа по пробивке проспекта Абая с улицы Момышулы до Наурызбайского района.
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