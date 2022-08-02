2 Августа 2022 20:35

Рустам Абдрахманов покинул пост замглавы ДП Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рустам Абдрахманов теперь является заместителем начальника департамента полиции Алматинской области по следственной работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приказом министра внутренних дел я назначен на должность заместителя начальника департамента полиции Алматинской области по следственной работе. Позиция – для меня не новая, а регион – особенный, тем более, что с ним меня связывает мой родной дом, беззаботное детство и школа. Этим доверием руководства ведомства для меня открываются новые возможности в защите конституционных прав граждан, восстановлении справедливости и борьбе с преступностью. Кроме того, это – новый этап в моем профессиональном росте. Отмечу, что жизненные и служебные принципы у меня остаются прежние. Я, как всегда, открыт для конструктивного диалога и готов прислушаться к объективной критике. Мои информационные ресурсы по-прежнему доступны», - написал на своей странице Facebook Рустам Абдрахманов.

Он также обратился к жителям Алматы.

«Настало время прощаться с вами. С этим славным городом у меня лишь положительные воспоминания: здесь я получил высшее образование, 20 лет служил в полиции, в Алматы у меня родились мои дети. Благодарю каждого алматинца, кто вместе с нами в тесном взаимодействии все эти годы обеспечивал правопорядок и вносил вклад в безопасность города. Надеюсь на такое же плодотворное сотрудничество с общественностью Алматинской области. Крепкого здоровья и долгих лет жизни вам, друзья!» - отметил он.









Фото : gov.kz