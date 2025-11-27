Русский язык стал обязательным в школах Северной Кореи

Об этом сообщил глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов.

— Знаю, что русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с 4-го класса. В России на данный момент корейский язык изучают более трех тысяч школьников. Большая часть изучает корейский язык в качестве второго или третьего иностранного языка, — сказал он в ходе приветственного слова на заседании межправкомиссии.

Кроме того, Козлов отметил, что РФ рассчитывает на то, что в 2026 году начнет свою работу Центр открытого образования на русском языке в КНДР на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. В настоящее время идет строительство здания, где будет располагаться этот центр.

