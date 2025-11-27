РУ
    16:20, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Русский язык стал обязательным в школах Северной Кореи

    Русский язык стал обязательным для изучения в школах в КНДР с 4-го класса, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Фото: ТАСС

    Об этом сообщил глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов.

    — Знаю, что русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с 4-го класса. В России на данный момент корейский язык изучают более трех тысяч школьников. Большая часть изучает корейский язык в качестве второго или третьего иностранного языка, — сказал он в ходе приветственного слова на заседании межправкомиссии.

    Кроме того, Козлов отметил, что РФ рассчитывает на то, что в 2026 году начнет свою работу Центр открытого образования на русском языке в КНДР на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. В настоящее время идет строительство здания, где будет располагаться этот центр. 

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Напомним, в конце июля первый прямой авиарейс из Москвы в Северную Корею приземлился в Пхеньяне.

    Мы также писали о том, Россия планирует открыть мост в КНДР в 2026 году. 

