Россия планирует открыть мост в КНДР в 2026 году

Соглашение о строительстве моста через реку Туманная бвло подписано в июне 2024 года между правительствами РФ и КНДР. Автомобильный мост будет построен недалеко от действующего железнодорожного моста («Мост Дружбы»).

В настоящее время две страны соединяет железнодорожный «Мост Дружбы» (через реку Туманная), который является единственным наземным транспортным маршрутом между госсударствами.

Владимир Путин также выразил уверенность, что развитие прямого авиасообщения будет способствовать дальнейшему сближению с КНДР и установлению более прочных связей между Москвой и Пхеньяном.

Нампомним, в конце июля первый прямой авиарейс из Москвы в Северную Корею приземлился в Пхеньяне.

Ранее мы писали, что Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в Пекине после торжественных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.



