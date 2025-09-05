РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:05, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Россия планирует открыть мост в КНДР в 2026 году

    Россия планирует строительство новых мостов в Северную Корею. Мост через реку Туманная должен быть открыт в 2026 году, об этом выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил Владимир Путин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Россия планирует открыть мост в КНДР в 2026 году
    Фото: Wikipedia

    Соглашение о строительстве моста через реку Туманная бвло подписано в июне 2024 года между правительствами РФ и КНДР.  Автомобильный мост будет построен недалеко от действующего железнодорожного моста («Мост Дружбы»).

    В настоящее время две страны соединяет железнодорожный «Мост Дружбы» (через реку Туманная), который является единственным наземным транспортным маршрутом между госсударствами.

    Владимир Путин также выразил уверенность, что развитие прямого авиасообщения будет способствовать дальнейшему сближению с КНДР и установлению более прочных связей между Москвой и Пхеньяном.

    Нампомним, в конце июля первый прямой авиарейс из Москвы в Северную Корею приземлился в Пхеньяне.

    Ранее мы писали, что Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в Пекине после торжественных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Теги:
    Мост Северная Корея Мировые новости Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
    Сейчас читают