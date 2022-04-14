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Руслан Желдибай назначен пресс-секретарем Президента РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Апреля 2022, 12:16
Руслан Желдибай назначен пресс-секретарем Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Руслан Султанулы Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Уорик (Великобритания). Выпускник программы «Болашак». Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале «Казахстан».

В 2012-2018 гг. - руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы». В 2018-2019 гг. - и.о. руководителя, руководитель управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК.

В 2019-2020 гг. - заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК. С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

В феврале 2022 года назначен заместителем руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.


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