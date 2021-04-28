Руководство АНК Елбасы передал Касым-Жомарту Токаеву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководство Ассамблеей народа Казахстана Елбасы передал Касым-Жомарт Токаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как всем известно, в 2019 году 19 марта в 19 часов вечера я объявил казахстанскому народу, что я прекращаю полномочия президента. Считал, что этого достаточно и нужна смена руководства», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Елбасы добавил, что вопрос преемственности власти решен в 2019 году.

«Жизнь подтвердила правильность этого шага. Сегодня подтверждается, что этот выбор был правильный. Я хочу двигаться дальше, это серьезный для меня шаг. Я стоял у истоков Ассамблеи. Спасибо всем членам Ассамблеи за поддержку за все годы этой работы. Это было важно. Но, как известно, мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. Я всегда с вами буду и не отказываюсь. При этом ряд полномочий закреплены перед Президентом страны. То есть все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право возглавлять АНК Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву», - заявил Нурсултан Назарбаев.