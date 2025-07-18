Руководителям спортивных школ в Кызылорде объявили строгий выговор

Под председательством руководителя управления физической культуры, спорта и туризма Кызылординской области Бахтияра Артаева состоялось совещание с участием руководителей подведомственных спортивных учреждений.

В ходе встречи были подведены итоги работы за первое полугодие 2025 года.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой управления, в результате проведенной проверки было установлено, что свыше десяти учреждений израсходовали более 75% годового бюджета без предварительного планирования. Руководителям спортивных школ, не сумевшим эффективно и целесообразно освоить государственные средства, Бахтияр Артаев объявил строгий выговор. Он подчеркнул, что деятельность тех, кто до настоящего времени допускал слабый контроль за освоением бюджетных средств, будет находиться под особым и постоянным наблюдением.

Также было отмечено, что в случае выявления фактов нецелевого использования государственных средств, соответствующие меры ответственности будут приняты в отношении руководителя учреждения, главного бухгалтера, а также тренера по конкретному виду спорта.

— Настоятельно требую от всех руководителей учреждений рационально и эффективно использовать бюджетные средства по назначению. Ранее я уже поручал направлять 70% финансирования на развитие олимпийских видов спорта и 30% — на национальные и неолимпийские виды. При этом приоритетное внимание должно уделяться именно олимпийским видам спорта. Результаты вашей работы будут оцениваться исходя из достигнутых показателей в этих дисциплинах, — заявил Бахтияр Артаев.

Кроме того, глава управления подверг резкой критике директоров, не обеспечивших своевременное проведение ремонтных работ в зданиях, и также объявил им строгий выговор. Он поручил в течение двух недель активизировать темпы ремонта за счет привлечения спонсорской поддержки и обеспечить полную готовность объектов к началу нового учебного года.

— Руководители всех учреждений обязаны постоянно следить за внешним и внутренним состоянием подведомственных спортивных объектов, своевременно устранять все недостатки и повреждения, а также обеспечивать порядок и ухоженность прилегающих территорий, — отметил он.

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