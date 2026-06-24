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    Руководителя компании технадзора объявили в розыск в ВКО

    Руководитель ТОО «Восток Инжиниринг», осуществлявшего технический надзор при строительстве социально значимых объектов в Восточно-Казахстанской и Абайской областях, объявлен в розыск, передает Kazinform.

    Руководителя компании технадзора объявили в розыск в ВКО
    Фото: Агентство РК по финансовому мониторингу

    Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области проводит расследование в отношении руководителя компании, которая в период с 2020 по 2023 годы осуществляла технический надзор при строительстве семи социально значимых объектов.

    По данным ведомства, в обязанности организации входили контроль объемов, качества и соответствия строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, а также подтверждение фактически выполненных работ при возведении физкультурно-оздоровительных комплексов, объектов водоснабжения и берегоукрепительных сооружений.

    Следствием установлено, что, несмотря на получение оплаты за оказанные услуги, надлежащий контроль за строительством не осуществлялся. Руководитель предприятия, как утверждают в АФМ, подписывал акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения об объемах выполненных работ.

    В ходе обыска были обнаружены дубликаты печатей и фиктивные акты.

    По предварительным данным, ущерб государству превысил 1,2 млрд тенге.

    Руководитель ТОО «Восток Инжиниринг» объявлен в розыск. Суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

    Ранее АФМ раскрыло аферу в сельском хозяйстве, связанную с незаконным получением государственных субсидий.

    ВКО Восточно-Казахстанская область АФМ Розыск
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор