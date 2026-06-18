Фиктивное молоко и субсидии на 251 млн тенге: АФМ раскрыло аферу в сельском хозяйстве

В Алматинской области вынесен приговор по делу о незаконном получении государственных субсидий и выписке фиктивных счетов-фактур. Ущерб государству превысил 251 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.

Расследование провел департамент АФМ по Алматинской области.

Как установлено следствием, руководитель СПК «БАҒДАУЛЕТ и ПК» и СПК «АМАНТАУ-2023» на протяжении двух лет незаконно получал государственные субсидии, предусмотренные программами поддержки агропромышленного комплекса.

Для этого в управление сельского хозяйства предоставлялись недостоверные сведения о закупе сырого молока, а также о реализации сливочного масла и твердого сыра. На основании подложных документов из бюджета было незаконно выплачено свыше 251 млн тенге субсидий.

При этом кооперативы не имели необходимых производственных мощностей, оборудования, работников и иных ресурсов для осуществления заявленной деятельности.

Кроме того, в ходе расследования выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП ComputerService. По данным АФМ, предприятие использовалось для оформления мнимых сделок и искусственного снижения налоговой нагрузки контрагентов.

В результате сумма неуплаченных налогов в бюджет превысила 416 млн тенге. Суд признал виновными двух участников преступной схемы и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки до шести лет.

Также в доход государства конфискован автомобиль BMW, приобретенный на преступные доходы. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что схему незаконной выдачи ИИН иностранцам пресекли в Астане.