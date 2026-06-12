Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам пресекли в Астане

Столичным департаментом АФМ выявлена и пресечена противоправная схема незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам с использованием коррупционных механизмов и информационных систем государственных органов, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.

В соответствии с законодательством формирование ИИН для иностранцев допускается исключительно при их личном присутствии на территории страны с обязательной биометрической идентификацией. Несмотря на это, в 2024–2025 годах организована преступная схема по незаконному содействию в оформлении ИИН без фактического присутствия заявителей.

Для реализации схемы использовался канал в социальных сетях, через который осуществлялся поиск и привлечение иностранных граждан, заинтересованных в получении ИИН дистанционно. В преступную схему были вовлечены сотрудники филиала НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“ по городу Астана, которые вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и формировали фиктивные заявки на получение ИИН.

Вознаграждение передавалось через посредников посредством банковских переводов и распределялось между участниками схемы. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее раскрыта схема фиктивных госзакупок на 490 млн тенге с участием чиновников Шымкента.