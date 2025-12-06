Руководителя ГАСК могут снять с должности за драку в Туркестане

На заседании даны рекомендации об освобождении от занимаемой государственной должности руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области за несоблюдение требований Кодекса этики и создание общественного резонанса. Окончательное решение уже принимает руководство.

Также на совете заслушаны отчеты руководителей ответственных сфер и рассмотрены дисциплинарные дела ряда должностных лиц.

— Установлено, что аким сельского округа Ески Икан Сауранского района оказал неправомерную поддержку в вопросе выделения земель. Аким сельского округа Жарты тобе Сарыагашского района и руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района, предоставив неоправданные привилегии сотрудникам, отсутствовавшим на работе по уважительным причинам, полностью начислил им заработную плату, чем совершил проступок, порочащий государственную службу. По решению Совета по этике им предложено применить дисциплинарное взыскание в виде «предупреждения о неполном соответствии занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Также за несоблюдение требований Кодекса этики рекомендовано применить дисциплинарное взыскание в виде «выговора» в отношении заместителя руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района.

Ранее сообщалось, что в Туркестане распространилось резонансное видео в котором, по утверждению пользователей соцсетей, мог участвовать руководитель областного управления ГАСК.