Руководителя аппарата акима назначили в Конаеве

Он родился в 1995 году в селе Коктал Панфиловского района области Жетысу. В 2017 году окончил Казахскую академию спорта и туризма по специальности «физическая культура и спорт», в 2022 году — Международный Таразский инновационный институт по специальности «Юриспруденция».

В настоящее время является членом Регионального кадрового резерва молодежи.

До нового назначения занимал должность заместителя руководителя управления физической культуры и спорта Алматинской области.

