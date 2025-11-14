РУ
    10:07, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Руководителя аппарата акима назначили в Конаеве

    Распоряжением акима города Конаев Шахарбек Рахман Куанышулы был назначен руководителем аппарата акима, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Конаева

    Он родился в 1995 году в селе Коктал Панфиловского района области Жетысу. В 2017 году окончил Казахскую академию спорта и туризма по специальности «физическая культура и спорт», в 2022 году — Международный Таразский инновационный институт по специальности «Юриспруденция».

    В настоящее время является членом Регионального кадрового резерва молодежи.

    До нового назначения занимал должность заместителя руководителя управления физической культуры и спорта Алматинской области.

    Ранее мы писали, что шесть безымянных улиц в городе Конаев получили официальные названия.

    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
