    13:40, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Руководители некоторых школ не менялись свыше 10 лет в Павлодарской области

    Прокуроры Павлодарской области провели работу по обеспечению соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних и выявили ряд нарушений в сфере образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    школа
    Фото: РСК Атырауской области

    В ходе надзорной деятельности особое внимание было уделено вопросам организации питания в учебных заведениях области, где обучаются более 63 тысяч учащихся. По результатам принятых мер перспективное меню было приведено в соответствие с санитарными требованиями и расширено за счет включения мясной и фруктово-ягодной продукции. В результате был усилен ежедневный контроль за качеством питания, предлагаемого детям.

    — Еще одной проблемой стало то, что в ряде образовательных учреждений руководители занимают свои должности более 10 лет. Согласно законодательству, при сроке свыше 7 лет должна проводиться ротация. В целях повышения эффективности работы и внедрения новых подходов принято решение о ротации и обновлении руководящего состава, — сообщили в областной прокуратуре.

    В регионе также выявлена нехватка профильных специалистов (логопедов, дефектологов и других) для 545 детей, обучающихся на дому. После вмешательства прокуратуры и заполнения вакантных мест дети получили доступ к необходимому обучению.

    Как сообщалось ранее, с 2026 года Генеральная прокуратура РК и уполномоченные органы начнут постлицензионный контроль частных школ. В 2025 году был проведен аудит законности размещения госзаказа в частных школах, что показала проверка — читайте в материале Kazinform.

    Данагуль Карбаева
    Автор
