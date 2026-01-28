Руководители некоторых школ не менялись свыше 10 лет в Павлодарской области
Прокуроры Павлодарской области провели работу по обеспечению соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних и выявили ряд нарушений в сфере образования, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ходе надзорной деятельности особое внимание было уделено вопросам организации питания в учебных заведениях области, где обучаются более 63 тысяч учащихся. По результатам принятых мер перспективное меню было приведено в соответствие с санитарными требованиями и расширено за счет включения мясной и фруктово-ягодной продукции. В результате был усилен ежедневный контроль за качеством питания, предлагаемого детям.
— Еще одной проблемой стало то, что в ряде образовательных учреждений руководители занимают свои должности более 10 лет. Согласно законодательству, при сроке свыше 7 лет должна проводиться ротация. В целях повышения эффективности работы и внедрения новых подходов принято решение о ротации и обновлении руководящего состава, — сообщили в областной прокуратуре.
В регионе также выявлена нехватка профильных специалистов (логопедов, дефектологов и других) для 545 детей, обучающихся на дому. После вмешательства прокуратуры и заполнения вакантных мест дети получили доступ к необходимому обучению.
Как сообщалось ранее, с 2026 года Генеральная прокуратура РК и уполномоченные органы начнут постлицензионный контроль частных школ. В 2025 году был проведен аудит законности размещения госзаказа в частных школах, что показала проверка — читайте в материале Kazinform.