Руководителей управлений назначили в области Абай

Бахыт Бекбосынов назначен на должность руководителя управления физической культуры и спорта.

Он родился 25 мая 1988 года в городе Семей. В 2010 году окончил Семипалатинский педагогический государственный институт по специальности «физическая культуры и спорт», 2013 году университет Қайнар по специальности «педагогика и психология» (магистратура). Трудовую деятельность начал 2010 году преподавателем физического воспитания, «Колледж права и бизнеса».

В 2013–2022 годах — преподаватель кафедры физического воспитания медицинского университета Семей.

С 2022 по 2023 год — главный специалист управления физической культуры и спорта области Абай.

С 2023 по 2024 год — директор дирекции развития спорта по олимпийским видам спорта области Абай.

До назначения занимал должность заместителя руководителя управления физической культуры и спорта области Абай.

Байырхан Мерей назначен руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай.

Родился в 1984 году в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева по специальности «Организация дорожного движения», в 2019 году — Казахский университет путей сообщения по специальности «Транспортное строительство». Трудовую деятельность начал диспетчером ТОО «Центр пассажирских перевозок» города Астаны.

В 2007–2012 годах работал ведущим специалистом, главным специалистом ГУ «Департамент пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны».

С 2015 по 2016 год работал главным специалистом ГУ «Управление коммунального хозяйства города Астаны».

В 2016–2025 годах работал на должностях руководителя отдела и заместителя руководителя ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана».

До назначения занимал должность руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей области Абай.

Ранее был назначен руководитель управления строительства области Абай.