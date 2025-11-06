РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:31, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Руководителем аппарата Минтранспорта назначен Куаныш Дайырбеков

    Приказом министра транспорта Республики Казахстан Куаныш Дайырбеков назначен на должность руководителя аппарата ведомства, передает агентство со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Руководителем аппарата Минтранспорта назначен Куаныш Дайырбеков
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Куаныш Дайырбеков родился в 1978 году в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахский институт правоведения и международных отношений.

    Трудовую деятельность начал в 2000 году инженером ЗАО «Национальная морская судоходная компания „«Казмортрансфлот», Астана.

    2002 г. — ведущий специалист Департамента непроизводственных платежей Министерства государственных доходов РК.

    2002–2013 гг. — работал на различных должностях от ведущего специалиста до руководителя управления в структурах Министерства финансов РК.

    2013–2016 гг. — главный консультант отдела по обеспечению деятельности Комитета по финансам и бюджету Аппарата Мажилиса Парламента РК.

    2016–2023 гг. — работал на различных должностях от консультанта отдела государственной службы и кадровой политики до заместителя заведующего отделом государственной службы Администрации Президента РК.

     

    Теги:
    Назначения Минтранспорта РК
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают