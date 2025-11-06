Руководителем аппарата Минтранспорта назначен Куаныш Дайырбеков
Приказом министра транспорта Республики Казахстан Куаныш Дайырбеков назначен на должность руководителя аппарата ведомства, передает агентство со ссылкой на пресс-службу Правительства.
Куаныш Дайырбеков родился в 1978 году в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахский институт правоведения и международных отношений.
Трудовую деятельность начал в 2000 году инженером ЗАО «Национальная морская судоходная компания „«Казмортрансфлот», Астана.
2002 г. — ведущий специалист Департамента непроизводственных платежей Министерства государственных доходов РК.
2002–2013 гг. — работал на различных должностях от ведущего специалиста до руководителя управления в структурах Министерства финансов РК.
2013–2016 гг. — главный консультант отдела по обеспечению деятельности Комитета по финансам и бюджету Аппарата Мажилиса Парламента РК.
2016–2023 гг. — работал на различных должностях от консультанта отдела государственной службы и кадровой политики до заместителя заведующего отделом государственной службы Администрации Президента РК.