Руководителем аппарата Минтранспорта назначен Куаныш Дайырбеков

Куаныш Дайырбеков родился в 1978 году в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахский институт правоведения и международных отношений.

Трудовую деятельность начал в 2000 году инженером ЗАО «Национальная морская судоходная компания „«Казмортрансфлот», Астана.

2002 г. — ведущий специалист Департамента непроизводственных платежей Министерства государственных доходов РК.

2002–2013 гг. — работал на различных должностях от ведущего специалиста до руководителя управления в структурах Министерства финансов РК.

2013–2016 гг. — главный консультант отдела по обеспечению деятельности Комитета по финансам и бюджету Аппарата Мажилиса Парламента РК.

2016–2023 гг. — работал на различных должностях от консультанта отдела государственной службы и кадровой политики до заместителя заведующего отделом государственной службы Администрации Президента РК.