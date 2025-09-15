Рубио в Израиле осудил удары по Катару

Рубио вновь выразил недовольство нападением Израиля на лидеров ХАМАС в Катаре, но сказал, что этот инцидент не повредит отношениям между двумя странами, которые остаются крепкими.

В понедельник Катар примет чрезвычайный арабо-исламский саммит для обсуждения дальнейших действий.

Рубио повторил пожелание президента США Дональда Трампа, чтобы все израильские заложники были освобождены одновременно, а ХАМАС был разгромлен.

По словам госсекретаря, Вашингтон хочет обсудить, как освободить 48 удерживаемых группировкой заложников, 20 из которых, как полагают, все еще живы, и восстановить сектор.

— Что произошло, то произошло. Мы встретимся с израильским руководством, мы поговорим о том, что нас ждет в будущем, — сказал Рубио перед поездкой.

Он не стал комментировать возобновление Израилем наступления на город Газа.

Рубио также посетил Стену плача вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и послом США в стране Майком Хакаби.

Напомним, 9 сентября Израиль нанес воздушные удары по столице Катара Дохе, заявив, что целями должны были стать члены политбюро палестинской группировки ХАМАС. Удары привели к гибели 6 человек, среди которых — сын главного переговорщика группировки Халила аль-Хайи и сотрудник МВД Катара.

Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе. Осудили Израиль также ряд государств Ближнего Востока, а король Иордании призвал к международной мобилизации против израильских ударов.