Рубио в Израиле осудил удары по Катару
Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в воскресенье в Израиль с двухдневным визитом, чтобы обсудить будущее конфликта в Газе и освобождение заложников, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Рубио вновь выразил недовольство нападением Израиля на лидеров ХАМАС в Катаре, но сказал, что этот инцидент не повредит отношениям между двумя странами, которые остаются крепкими.
В понедельник Катар примет чрезвычайный арабо-исламский саммит для обсуждения дальнейших действий.
Рубио повторил пожелание президента США Дональда Трампа, чтобы все израильские заложники были освобождены одновременно, а ХАМАС был разгромлен.
По словам госсекретаря, Вашингтон хочет обсудить, как освободить 48 удерживаемых группировкой заложников, 20 из которых, как полагают, все еще живы, и восстановить сектор.
— Что произошло, то произошло. Мы встретимся с израильским руководством, мы поговорим о том, что нас ждет в будущем, — сказал Рубио перед поездкой.
Он не стал комментировать возобновление Израилем наступления на город Газа.
Рубио также посетил Стену плача вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и послом США в стране Майком Хакаби.
Напомним, 9 сентября Израиль нанес воздушные удары по столице Катара Дохе, заявив, что целями должны были стать члены политбюро палестинской группировки ХАМАС. Удары привели к гибели 6 человек, среди которых — сын главного переговорщика группировки Халила аль-Хайи и сотрудник МВД Катара.
Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе. Осудили Израиль также ряд государств Ближнего Востока, а король Иордании призвал к международной мобилизации против израильских ударов.