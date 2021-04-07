Розу Рымбаеву, Сакена Майгазиева могут оштрафовать за участие в тое во время карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Видео тоя с участием известных певцов Розы Рымбаевой, Сакена Майгазиева и Айданы Меденовой во время карантина, прокомментировал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Сети появилось видео, где в одном из тоев выступают артисты казахстанской эстрады Роза Рымбаева, Сакен Майгазиев и экс-участница группы КешYOU Айдана Меденова. Примечательно, что на видео Сакен Майгазиев произносит тост со словами о том, что надеется на то, что с апреля все будет хорошо и пандемия уйдет.

«Это видео было изучено нами, там есть и другие факты нарушений, кроме участия артистов, там озвучено было, что на дворе 2018 год. Видео изучается, материалы после изучения будут переданы для проведения дачи оценки, в том числе правовой. Все мы знаем данных лиц, многие из них проживают в Алматы. В случае подтверждения нарушения, в этот период времени года, не составит труда привлечь к административной ответственности всех участников», - сказал в ходе брифинга в РСК Садвакас Байгабулов.