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    16:45, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Розу Рымбаеву, Сакена Майгазиева могут оштрафовать за участие в тое во время карантина

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Видео тоя с участием известных певцов Розы Рымбаевой, Сакена Майгазиева и Айданы Меденовой во время карантина, прокомментировал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Сети появилось видео, где в одном из тоев выступают артисты казахстанской эстрады Роза Рымбаева, Сакен Майгазиев и экс-участница группы КешYOU Айдана Меденова. Примечательно, что на видео Сакен Майгазиев произносит тост со словами о том, что надеется на то, что с апреля все будет хорошо и пандемия уйдет.

    «Это видео было изучено нами, там есть и другие факты нарушений, кроме участия артистов, там озвучено было, что на дворе 2018 год. Видео изучается, материалы после изучения будут переданы для проведения дачи оценки, в том числе правовой. Все мы знаем данных лиц, многие из них проживают в Алматы. В случае подтверждения нарушения, в этот период времени года, не составит труда привлечь к административной ответственности всех участников», - сказал в ходе брифинга в РСК Садвакас Байгабулов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Алматы
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