    03:35, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Рождественский экспресс на паровой тяге запускают в Лондоне

    Стоимость полуторачасового путешествия варьируется от £55 до £600 (от 37 тысяч до 415 тысяч тенге), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Рождественский экспресс на паровой тяге запускают в Лондоне
    Фото: Facebook / The Steam Dreams Rail Co.

    В Лондоне в преддверии Рождества на рельсы готовится выйти рождественский экспресс на паровой тяге. Маршрут обслуживает локомотив «Британия», построенный еще в 1951 году и ставший сегодня символом британской железнодорожной романтики.

    Гостей ждет 90-минутное круговое путешествие по столице в ретровагонах, которые завершаются на вокзале Виктория. На борту пассажиров встречают Санта-Клаус и его эльфы: они обещают создать атмосферу волшебства с помощью мини-спектаклей, музыки и интерактивных выступлений, рассчитанных на пассажиров всех возрастов.

    Для юных путешественников подготовили подарки, наборы с заданиями, сладости и напитки. Взрослым же предложат свежезаваренный чай или кофе, а также традиционный рождественский пирог с фруктовой начинкой. Рождественский экспресс будет курсировать с 20 по 22 декабря.

    Организаторы предусмотрели три уровня сервиса: от стандартных мест в общем вагоне до более уютных кресел со столиками в салоне, украшенном винтажными лампами и занавесками. Самый высокий класс предполагает отдельные купе с повышенной приватностью и комфортом.

    Ранее сообщалось, что несколько городов Германии решили сэкономить на новогодней иллюминации.

    Тимур Дюсекеев
