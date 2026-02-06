РУ
    17:58, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Рождаемость в Узбекистане впервые с 2020 года опустилась ниже 900 тысяч

    По итогам 2025 года в Узбекистане родилось 879,6 тысячи детей — это на 5,1% меньше, чем годом ранее, передает агентство Kazinform. 

    Фото: УзА

    Как следует из данных Национального комитета по статистике, в прошлом году число рождений в стране впервые с 2020 года опустилось ниже 900 тысяч, а снижение рождаемости зафиксировано второй год подряд. 

    Численность постоянного населения Республики Узбекистан по состоянию на 1 января 2026 года составила 38 236,7 тыс. человек, что, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, дало увеличение на 1,8%. 

    При этом число прибывших из зарубежных стран составляет 1159 человека, а количество выбывших в зарубежные страны – 10117 человек.

    Кроме того в стране зарегистрировано 267,1 тысяч браков и 46,9 тысяч разводов. 

    Ранее сообщалось, что в Узбекистане стартовал второй этап переписи населения

    Теги:
    Узбекистан Рождаемость Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
