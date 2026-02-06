Рождаемость в Узбекистане впервые с 2020 года опустилась ниже 900 тысяч

Как следует из данных Национального комитета по статистике, в прошлом году число рождений в стране впервые с 2020 года опустилось ниже 900 тысяч, а снижение рождаемости зафиксировано второй год подряд.

Численность постоянного населения Республики Узбекистан по состоянию на 1 января 2026 года составила 38 236,7 тыс. человек, что, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, дало увеличение на 1,8%.

При этом число прибывших из зарубежных стран составляет 1159 человека, а количество выбывших в зарубежные страны – 10117 человек.

Кроме того в стране зарегистрировано 267,1 тысяч браков и 46,9 тысяч разводов.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане стартовал второй этап переписи населения.