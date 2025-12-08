РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:10, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Рост заболеваемости ОРВИ в Кыргызстане: в детсадах и школах введен карантин

    В Кыргызстане из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на временный карантин закрыты 214 детских садов, на дистанционное обучение перешли 207 школ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на министерство просвещения КР.

    Рост заболеваемости ОРВИ в Кыргызстане: в детсадах и школах введен карантин
    Фото: Freepik

    По данным ведомства, в соответствии с предписанием Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР образовательный процесс переводится в онлайн-формат. Школам достаточно уведомить министерство просвещения о переводе на дистанционное обучение.

    — В настоящее время в организациях образования проводятся усиленные мероприятия по профилактике заболеваний. По республике в 207 школах занятия проходят онлайн, 214 детских садов находятся на временном карантине, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане с началом эпидсезона наблюдается циркуляция острых респираторных вирусных инфекций.

    Как уберечься от ОРВИ и гриппа можно ознакомиться здесь.

    Теги:
    Заболевания Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают