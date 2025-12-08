Рост заболеваемости ОРВИ в Кыргызстане: в детсадах и школах введен карантин

По данным ведомства, в соответствии с предписанием Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР образовательный процесс переводится в онлайн-формат. Школам достаточно уведомить министерство просвещения о переводе на дистанционное обучение.

— В настоящее время в организациях образования проводятся усиленные мероприятия по профилактике заболеваний. По республике в 207 школах занятия проходят онлайн, 214 детских садов находятся на временном карантине, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане с началом эпидсезона наблюдается циркуляция острых респираторных вирусных инфекций.

Как уберечься от ОРВИ и гриппа можно ознакомиться здесь.