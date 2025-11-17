РУ
    14:31, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Рост цен на шоколад до 20% грозит Германии перед Рождеством

    Несколько производителей в Германии объявили о повышении цен на шоколад до 20%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bild

    Рост цен на шоколад до 20% грозит Германии перед Рождеством
    Фото: ingimage/vostock-photo

    Такие марки как Ferrero, Lindt, Mondelez и Ritter уже потеряли долю на рынке в этом году. Предприятия оправдывают это ростом затрат: какао, упаковка, зарплаты, энергия — все стало дороже. Но представители торговли возражают: ведь молоко и сахар, наоборот, за последнее время подешевели.

    В странах-производителях Кот-д’Ивуар и Гана выпали сильные дожди и распространились болезни растений, затем наступила засуха, которая уничтожила урожай. В результате цена на какао взлетела: декабре 2024 года она достигла исторического максимума — 11 957 евро за тонну.

    Сейчас цена снизилась примерно до 5000 евро за тонну, но по сравнению с ноябрем 2024 года это все еще на 30% больше. Эксперты не ожидают снижения цен в супермаркетах, а крупные бренды типа Lindt и Mondelez предпочитают не снижать цену, а уменьшать объем упаковки.

    Ранее сообщалось, что вслед за Дубаем в Абу-Даби представили собственный эксклюзивный шоколад

