Рост цен на шоколад до 20% грозит Германии перед Рождеством

Такие марки как Ferrero, Lindt, Mondelez и Ritter уже потеряли долю на рынке в этом году. Предприятия оправдывают это ростом затрат: какао, упаковка, зарплаты, энергия — все стало дороже. Но представители торговли возражают: ведь молоко и сахар, наоборот, за последнее время подешевели.

В странах-производителях Кот-д’Ивуар и Гана выпали сильные дожди и распространились болезни растений, затем наступила засуха, которая уничтожила урожай. В результате цена на какао взлетела: декабре 2024 года она достигла исторического максимума — 11 957 евро за тонну.

Сейчас цена снизилась примерно до 5000 евро за тонну, но по сравнению с ноябрем 2024 года это все еще на 30% больше. Эксперты не ожидают снижения цен в супермаркетах, а крупные бренды типа Lindt и Mondelez предпочитают не снижать цену, а уменьшать объем упаковки.

