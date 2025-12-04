Рост ожирения и рака: Сан-Франциско подал иск против Coca-Cola и других пищевых компаний

В иске Сан-Франциско, в котором названы 10 самых популярных производителей продуктов питания, известных своими продуктами с высокой степенью переработки — Kraft Heinz Company, Mondelez International, Post Holdings, The Coca-Cola Company, PepsiCo, General Mills, Nestle USA, Kellogg, Mars Incorporated и Conagra Brands, — утверждается, что пищевая промышленность знала, что ее продукция вызывает у людей заболевания, но продолжала продавать вызывающие привыкание продукты, чтобы максимизировать прибыль.

По словам городскогой прокурора ДэвидаЧиу, компании использовали тактику, схожую с той, что применяется табачной промышленностью для разработки и продвижения продукции, вызывающей зависимость у потребителей. В иске компании обвиняются в нарушении законов Калифорнии о нарушении общественного порядка и недобросовестном маркетинге.

— Эти компании спровоцировали кризис в области общественного здравоохранения, получили огромную прибыль, а теперь им придется взять на себя ответственность за причиненный ими вред, — заявил Чиу.

В иске утверждается, что по мере распространения ультра-обработанных продуктов увеличились показатели ожирения, рака и диабета. По данным офиса Чиу, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, связанные с ультра-обработанными продуктами, являются одними из основных причин смерти в Сан-Франциско, причем чаще всего они диагностируются среди представителей меньшинств и малообеспеченных групп населения.

— В настоящее время не существует согласованного научного определения ультра-обработанных продуктов питания, и попытки классифицировать продукты как нездоровые только потому, что они обработаны, или демонизация продуктов питания путем игнорирования их полного содержания питательных веществ вводят потребителей в заблуждение и усугубляют неравенство в отношении здоровья, — заявила Сара Галло, старший вице-президент по продуктовой политике Ассоциации потребительских брендов, торговой группы, представляющей многие компании.

Город требует возмещения убытков и применения гражданско-правовых санкций для компенсации расходов на здравоохранение, а также судебного постановления, запрещающего компаниям заниматься обманным маркетингом и обязывающего их изменить свою практику.

Хотя определение ультра-обработанных пищевых продуктов остается предметом дискуссий, исследователи обычно применяют его ко многим упакованным закускам, сладостям и безалкогольным напиткам, изготовленным с использованием технологических процессов, добавок и промышленных ингредиентов и в основном содержащим небольшое количество цельных продуктов.

В докладе, опубликованном министром здравоохранения США Робертом Ф. Кеннеди-младшим в мае, администрация Трампа указала ультра-обработанные продукты как одну из причин эпидемии хронических заболеваний у детей в стране.

Ранее сообщалось, что Трамп уговорил Coca-Cola изменить рецепт напитка в США.