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    18:41, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп уговорил Coca-Cola изменить рецепт напитка в США

    Президент США Дональд Трамп объявил, что Coca-Cola согласилась использовать тростниковый сахар в напитках, продаваемых в стране, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    кока-кола
    Фото: © Zuma\TASS

    Сейчас в американских продуктах Coca-Cola используется кукурузный сироп, но свою обеспокоенность влиянием этого ингредиента на здоровье выражает министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший.

    - Я говорил с Coca-Cola о том, чтобы они начали использовать настоящий тростниковый сахар в американской версии Coke, и они согласились, — написал Трамп в соцсети Truth Social. — Хочу поблагодарить всех, кто принимал это решение в Coca-Cola.

    Не подтверждая напрямую изменения рецепта, представитель Coca-Cola заявил, что компания «ценит энтузиазм президента Трампа» и «в ближайшее время поделится подробностями о новых инновационных продуктах линейки Coca-Cola».

    В то время как в США Coca-Cola обычно подслащивается кукурузным сиропом, в других странах — таких как Мексика, Великобритания и Австралия — чаще используется тростниковый сахар.

    В апреле генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси сообщил инвесторам, что компания «продолжает добиваться прогресса в сокращении содержания сахара в напитках».

    По его словам, базирующаяся в Атланте компания достигает этого «за счет изменения рецептур, а также использования глобальных маркетинговых ресурсов и сети дистрибуции для повышения осведомленности и интереса к своему постоянно расширяющемуся ассортименту».

    Однако возможный переход на тростниковый сахар может вызвать недовольство среди американских производителей кукурузы.

    - Замена кукурузного сиропа тростниковым сахаром приведет к потере тысяч рабочих мест в пищевой промышленности США, снижению доходов фермеров и увеличению импорта иностранного сахара — и все это без какой-либо пользы с точки зрения питания, - считает президент и исполнительный директор Ассоциации переработчиков кукурузы Джон Боуд.

    Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди и его движение Make America Healthy Again выступают за исключение из продуктов таких ингредиентов, как кукурузный сироп, растительные масла и искусственные красители, связывая их с целым рядом проблем со здоровьем.

    Сам Трамп регулярно пьет диетическую Coca-Cola — она подслащена искусственным подсластителем аспартамом. Он даже установил специальную кнопку в Овальном кабинете, чтобы ему приносили эту газировку.

    Ранее сообщалось, что тарифы Трампа принесли $50 млрд сверхприбыли.

    Теги:
    Мировые новости США Дональд Трамп
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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