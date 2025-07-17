Тарифы Трампа принесли $50 млрд сверхприбыли

Согласно опубликованным данным Министерства финансов США, таможенные поступления во втором квартале выросли до рекордных $64 млрд, что на $47 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Financial Times (FT).

За четыре месяца, прошедшие с момента эскалации торговой войны Трампом, только Китай и Канада приняли существенные контрмеры против введённых им глобальных пошлин.

Европейский союз, крупнейший в мире торговый блок, разработал ответные пошлины, но продолжает откладывать их введение, стремясь достичь торговой сделки с Вашингтоном до крайнего срока 1 августа.

Отсутствие ответных мер укрепило позиции Трампа в преддверии очередного потенциального избирательного цикла, поскольку он расхваливает таможенные поступления как доказательство своей жесткой позиции в торговле.

Союзники Трампа утверждают, что такой подход вынудил страны сесть за стол переговоров без существенных потерь для американской экономики. Однако критики предупреждают, что долгосрочные последствия для мировой торговли и дипломатических отношений могут быть серьёзными.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен ввести 10–15% пошлины для более чем 150 стран.