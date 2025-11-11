РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:27, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Рост онкологических заболеваний зафиксирован в Жетысу

    В области Жетысу с начала текущего года зарегистрировано 1 142 новых случая онкологических заболеваний. Это на 18 случаев больше, чем за тот же период прошлого года, когда выявили 1 124 пациента. Рост составил 2,7%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жамбыл облысында медициналық ұйымдар 32,3 млрд теңгені тиімсіз жұмсаған
    Фото: freepik.com

    С диагнозом «злокачественное новообразование» на диспансерном учете сейчас состоит 7 879 человек.

    Хотя заболеваемость в регионе увеличивается, врачи отмечают положительную динамику в раннем выявлении рака: за пять лет она выросла на 28%. Все больше пациентов приходят к специалистам на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

    Также отмечается снижение смертности. За 10 месяцев 2025 года от онкологических заболеваний умерли 284 человека. Это на четыре человека меньше, чем в прошлом году (288 человек). Показатель смертности снизился на 0,3%.

    Стоит отметить, что с начала года в Талдыкоргане активно проводится работа по информированию населения о мерах профилактики рака. За этот период бесплатные обследования прошли 1 056 человек. У них выявили 35 случаев рака и 150 предраковых состояний.

    Онколог-маммолог областной многопрофильной клиники Максат Айткулов подчеркивает, что своевременное обращение к врачам увеличивает шансы на выздоровление.

    — Онкологические заболевания на ранних стадиях поддаются лечению в до 97% случаев. К сожалению, среди людей до сих пор встречается мнение, что диагноз «онкология» — это приговор. Но это давно не так. Мы живем в 21 веке, когда есть современное оборудование, эффективные методы диагностики и лечения, которые позволяют успешно бороться с раком. — говорит он.

    Ранее сообщалось, что 400 тысяч онкобольных казахстанцев состоят на учете в Минздраве. 

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Область Жетысу Заболевания Онкология Статистика
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают