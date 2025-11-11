Рост онкологических заболеваний зафиксирован в Жетысу

С диагнозом «злокачественное новообразование» на диспансерном учете сейчас состоит 7 879 человек.

Хотя заболеваемость в регионе увеличивается, врачи отмечают положительную динамику в раннем выявлении рака: за пять лет она выросла на 28%. Все больше пациентов приходят к специалистам на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Также отмечается снижение смертности. За 10 месяцев 2025 года от онкологических заболеваний умерли 284 человека. Это на четыре человека меньше, чем в прошлом году (288 человек). Показатель смертности снизился на 0,3%.

Стоит отметить, что с начала года в Талдыкоргане активно проводится работа по информированию населения о мерах профилактики рака. За этот период бесплатные обследования прошли 1 056 человек. У них выявили 35 случаев рака и 150 предраковых состояний.

Онколог-маммолог областной многопрофильной клиники Максат Айткулов подчеркивает, что своевременное обращение к врачам увеличивает шансы на выздоровление.

— Онкологические заболевания на ранних стадиях поддаются лечению в до 97% случаев. К сожалению, среди людей до сих пор встречается мнение, что диагноз «онкология» — это приговор. Но это давно не так. Мы живем в 21 веке, когда есть современное оборудование, эффективные методы диагностики и лечения, которые позволяют успешно бороться с раком. — говорит он.

Ранее сообщалось, что 400 тысяч онкобольных казахстанцев состоят на учете в Минздраве.