400 тысяч онкобольных казахстанцев состоят на учете в Минздраве

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназаровав выступила сегодня в рамках Международной научно-практической конференции, организатором которой выступил Медицинский центр Управления делами Президента РК.

— Это действительно прорыв: мы — 25-я страна в мире, установившая и запускающая центр протонной терапии. Это третий аппарат на территории стран Содружества и первый — в Центральной Азии. Что касается производства радиофармпрепаратов, сегодня запускается новая линейка таких препаратов. Уже есть несколько наименований, которые используются как в диагностике, так и в лечении. Но мы продолжаем расширяться. Буквально на днях запускается первый препарат, предназначенный непосредственно для диагностики и лечения. Более того, для терапии с применением радиоактивного йода мы увеличили количество палат — в этом году открыто еще восемь, и лечение уже начато, — сообщила министр здравоохранения РК.

Фото: пресс-служба Медцентра УДП РК

Центр протонной терапии будет базироваться на территории Национального онкологического центра, который открыли в прошлом году. Ежегодно протонную терапию за рубежом из республиканского бюджета выделялось более 2 млрд тенге. Теперь этот метод лечения будет доступен в Казахстане без необходимости выезда заграницу.

— Сейчас мы с коллегами из стран Центральной Азии обсуждаем, как обеспечить доступ, особенно детям с образованиями головы, шеи, головного мозга и другими сложными локализациями, к самым современным видам лечения опухолей. В течение двух лет проходило обучение наших специалистов в ведущих странах мира, которые являются лидерами в области протонной терапии и онкологии. Обучение проводилось за счет средств республиканского бюджета. Это, безусловно, расширяет спектр медицинской помощи для наших онкологических пациентов, а также для пациентов из стран Центральной Азии, — считает Акмарал Альназарова.

Протонная терапия для граждан Казахстана будет обеспечиваться за счет государства. Онкологическая помощь в стране оказывается бесплатно в рамках ГОБМП.

— У нас сегодня более 400 тысяч граждан состоят на учете с различными онкологическими заболеваниями. В этом году выявлено более 43 тысяч новых случаев рака. При этом мы фактически на 30% увеличили показатели раннего выявления. Сегодня для нас приоритетом является именно ранняя диагностика. Поэтому, говоря о росте онкологической заболеваемости, важно отметить, что в сравнении с европейскими странами наш показатель остается ниже. Дело не в самом росте заболеваемости, — его не стоит бояться, — а в том, чтобы своевременно выявлять заболевания и начинать лечение как можно раньше, — сказала глава Минздрава.

