400 тысяч онкобольных казахстанцев состоят на учете в Минздраве
В этом году зарегистрировано более 43 тысяч впервые выявленных заболеваний форм рака. По тем или иным онкологическим заболеваниям сегодня на учете состоят более 400 тысяч граждан, передает агентство Kazinform.
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназаровав выступила сегодня в рамках Международной научно-практической конференции, организатором которой выступил Медицинский центр Управления делами Президента РК.
— Это действительно прорыв: мы — 25-я страна в мире, установившая и запускающая центр протонной терапии. Это третий аппарат на территории стран Содружества и первый — в Центральной Азии. Что касается производства радиофармпрепаратов, сегодня запускается новая линейка таких препаратов. Уже есть несколько наименований, которые используются как в диагностике, так и в лечении. Но мы продолжаем расширяться. Буквально на днях запускается первый препарат, предназначенный непосредственно для диагностики и лечения. Более того, для терапии с применением радиоактивного йода мы увеличили количество палат — в этом году открыто еще восемь, и лечение уже начато, — сообщила министр здравоохранения РК.
Центр протонной терапии будет базироваться на территории Национального онкологического центра, который открыли в прошлом году. Ежегодно протонную терапию за рубежом из республиканского бюджета выделялось более 2 млрд тенге. Теперь этот метод лечения будет доступен в Казахстане без необходимости выезда заграницу.
— Сейчас мы с коллегами из стран Центральной Азии обсуждаем, как обеспечить доступ, особенно детям с образованиями головы, шеи, головного мозга и другими сложными локализациями, к самым современным видам лечения опухолей. В течение двух лет проходило обучение наших специалистов в ведущих странах мира, которые являются лидерами в области протонной терапии и онкологии. Обучение проводилось за счет средств республиканского бюджета. Это, безусловно, расширяет спектр медицинской помощи для наших онкологических пациентов, а также для пациентов из стран Центральной Азии, — считает Акмарал Альназарова.
Протонная терапия для граждан Казахстана будет обеспечиваться за счет государства. Онкологическая помощь в стране оказывается бесплатно в рамках ГОБМП.
— У нас сегодня более 400 тысяч граждан состоят на учете с различными онкологическими заболеваниями. В этом году выявлено более 43 тысяч новых случаев рака. При этом мы фактически на 30% увеличили показатели раннего выявления. Сегодня для нас приоритетом является именно ранняя диагностика. Поэтому, говоря о росте онкологической заболеваемости, важно отметить, что в сравнении с европейскими странами наш показатель остается ниже. Дело не в самом росте заболеваемости, — его не стоит бояться, — а в том, чтобы своевременно выявлять заболевания и начинать лечение как можно раньше, — сказала глава Минздрава.
Ранее мы писали, изменится система ОСМС с 2026 года. Также мы рассказывали, какие исследования входят в онкоскрининг.