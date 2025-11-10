Как изменится система ОСМС с 2026 года, рассказали в Минздраве Казахстана

Согласно решению, принятому в рамках реализации Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг», в пакет ОСМС с 2026 года включаются:

сахарный диабет;

детский церебральный паралич (ДЦП);

системные поражения соединительной ткани;

ревматизм.

При этом объем медицинской помощи не сокращается, меняется только источник финансирования. Все застрахованные пациенты продолжат получать лечение, консультации и необходимые препараты бесплатно в рамках ОСМС.

Впервые в Казахстане первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), независимо от страхового статуса граждан. Ранее это правило распространялось только на пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

Такой подход, по данным Министерства здравоохранения, позволит повысить уровень раннего выявления болезней и своевременно начать лечение, что существенно влияет на результаты терапии и качество жизни пациентов.

Все льготы для социально уязвимых категорий граждан остаются в силе. Государство продолжит оплачивать страховые взносы за более чем 11 миллионов казахстанцев, включая детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью и безработных.

Пациенты с детским церебральным параличом, как и прежде, полностью застрахованы за счет государства и будут получать медицинскую помощь бесплатно.

Министерство здравоохранения отмечает, что обновление перечня социально значимых заболеваний направлено не на сокращение помощи, а на совершенствование механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов.

Особое внимание будет уделено обеспечению страхового покрытия категорий граждан D и Е, за которых страховые взносы оплачиваются местными исполнительными органами.

Напомним, Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о запуске открытых отчетов по расходованию средств ОСМС и эффективности медорганизаций.



