РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:55, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Как изменится система ОСМС с 2026 года, рассказали в Минздраве Казахстана

    С 1 января 2026 года в Казахстане обновляется перечень социально значимых заболеваний. Ряд хронических и тяжелых болезней, включая сахарный диабет и детский церебральный паралич, будет финансироваться через систему обязательного социального медицинского страхования, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

    Как изменится система ОСМС, рассказали в Минздраве Казахстана
    Фото: Pexels

    Согласно решению, принятому в рамках реализации Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг», в пакет ОСМС с 2026 года включаются: 

    • сахарный диабет;
    • детский церебральный паралич (ДЦП);
    • системные поражения соединительной ткани;
    • ревматизм.

    При этом объем медицинской помощи не сокращается, меняется только источник финансирования. Все застрахованные пациенты продолжат получать лечение, консультации и необходимые препараты бесплатно в рамках ОСМС.

    Впервые в Казахстане первичная диагностика всех социально значимых заболеваний будет проводиться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), независимо от страхового статуса граждан. Ранее это правило распространялось только на пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

    Такой подход, по данным Министерства здравоохранения, позволит повысить уровень раннего выявления болезней и своевременно начать лечение, что существенно влияет на результаты терапии и качество жизни пациентов.

    Все льготы для социально уязвимых категорий граждан остаются в силе. Государство продолжит оплачивать страховые взносы за более чем 11 миллионов казахстанцев, включая детей, беременных женщин, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью и безработных.

    Пациенты с детским церебральным параличом, как и прежде, полностью застрахованы за счет государства и будут получать медицинскую помощь бесплатно.

    Министерство здравоохранения отмечает, что обновление перечня социально значимых заболеваний направлено не на сокращение помощи, а на совершенствование механизмов финансирования и усиление гарантий для наиболее уязвимых пациентов.

    Особое внимание будет уделено обеспечению страхового покрытия категорий граждан D и Е, за которых страховые взносы оплачиваются местными исполнительными органами.

    Напомним, Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о запуске открытых отчетов по расходованию средств ОСМС и эффективности медорганизаций.

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Минздрав РК
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают