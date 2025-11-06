Минздрав РК рассматривает возможность публикации данных по расходам ОСМС

Находящаяся с рабочим визитом в Костанайской области министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что часть информации уже доступна на портале ОСМС, однако детальная разбивка по регионам и конкретным учреждениям требует дополнительной реализации.

– На сайтах ОСМС уже размещены отдельные данные, но чтобы обеспечить полную прозрачность по всем медицинским организациям, система готовится к расширению. Вопросы открытости поднимают депутаты, и мы также заинтересованы в этом, — отметила она.

Ведомство сообщило о планах интеграции порядка 2 тысяч поставщиков медуслуг — государственных и частных, работающих с ОСМС — в единую цифровую систему. Все медучреждения будут обязаны синхронизировать финансовые программы, включая 1С, для автоматической передачи данных о движении средств.

– Задача — исключить «серые зоны». Все финансовые потоки ОСМС должны быть доступны для мониторинга в режиме реального времени, с контролем целевого использования средств и эффективности работы, — заявила глава Минздрава.

Ранее Акмарал Альназарова прокомментировала движение средств ОСМС.

Также пакет ОСМС планируют сделать основным в системе оказания медицинской помощи: на эти цели направят порядка 700 млрд тенге.