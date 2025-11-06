РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:26, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Минздрав РК рассматривает возможность публикации данных по расходам ОСМС

    Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о запуске открытых отчетов по расходованию средств ОСМС и эффективности медорганизаций. Данные могут стать полностью доступными для общества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акмарал Альназарова в Рудном
    Фото: Министерство здравоохранения

    Находящаяся с рабочим визитом в Костанайской области министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что часть информации уже доступна на портале ОСМС, однако детальная разбивка по регионам и конкретным учреждениям требует дополнительной реализации.

    – На сайтах ОСМС уже размещены отдельные данные, но чтобы обеспечить полную прозрачность по всем медицинским организациям, система готовится к расширению. Вопросы открытости поднимают депутаты, и мы также заинтересованы в этом, — отметила она.

    Ведомство сообщило о планах интеграции порядка 2 тысяч поставщиков медуслуг — государственных и частных, работающих с ОСМС — в единую цифровую систему. Все медучреждения будут обязаны синхронизировать финансовые программы, включая 1С, для автоматической передачи данных о движении средств.

    – Задача — исключить «серые зоны». Все финансовые потоки ОСМС должны быть доступны для мониторинга в режиме реального времени, с контролем целевого использования средств и эффективности работы, — заявила глава Минздрава.

    Ранее Акмарал Альназарова прокомментировала движение средств ОСМС.

    Также пакет ОСМС планируют сделать основным  в системе оказания медицинской помощи: на эти цели направят порядка 700 млрд тенге.

    Теги:
    Акмарал Альназарова Минздрав РК
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают