    19:33, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Рост на 71,6%: Жамбылская область закрепляет лидерство по инвестициям

    Поручения Главы государства по привлечению инвестиций, развитию глубокой переработки и наращиванию доли обрабатывающей промышленности в Жамбылской области находят практическое воплощение в виде конкретных проектов и системной работы, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

    Фото: акимат Жамбылской области

    По итогам января–марта 2026 года в Жамбылской области сохраняется положительная динамика инвестиционной активности.

    Объем инвестиций в основной капитал составил 218,1 млрд тенге, что на 71,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    По темпам роста регион занял первое место в республике, подтвердив устойчивость экономического развития.

    Фото: акимат Жамбылской области

    Особое значение имеет рост частных инвестиций. Их объем составил 214,3 млрд тенге, увеличившись на 205,5% по сравнению с предыдущим годом. По данному показателю область заняла второе место в республике.

    Существенный рост зафиксирован и в обрабатывающей промышленности. Объем инвестиций в данный сектор достиг 140,7 млрд тенге, увеличившись в 2,7 раза. В результате Жамбылская область заняла первое место в республике, обеспечив 28% от общего объема инвестиций в отрасль по стране.

    Фото: акимат Жамбылской области

    Достигнутые показатели являются продолжением положительной тенденции, сформировавшейся в 2025 году.

    По итогам 2025 года в Жамбылскую область привлечено 289,7 млн долларов США прямых иностранных инвестиций, что в 8,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По темпам роста регион занял первое место в республике.

    Фото: акимат Жамбылской области

    Кроме того, плановый показатель (индикатор — 86 млн долларов США) перевыполнен в 3,3 раза, что свидетельствует о высокой привлекательности региона для международных инвесторов.

    Сохраняющаяся положительная динамика инвестиционных показателей является результатом последовательной реализации эффективной экономической политики в регионе.

    Фото: акимат Жамбылской области

    Жамбылская область укрепляет позиции одного из ведущих центров инвестиционного развития страны, создавая условия для дальнейшего роста промышленного производства.

    Инвестиции Регионы Казахстана Жамбылская область Инвестпроекты
    Динара Жусупбекова
