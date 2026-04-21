Рост на 71,6%: Жамбылская область закрепляет лидерство по инвестициям

По итогам января–марта 2026 года в Жамбылской области сохраняется положительная динамика инвестиционной активности.

Объем инвестиций в основной капитал составил 218,1 млрд тенге, что на 71,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По темпам роста регион занял первое место в республике, подтвердив устойчивость экономического развития.

Фото: акимат Жамбылской области

Особое значение имеет рост частных инвестиций. Их объем составил 214,3 млрд тенге, увеличившись на 205,5% по сравнению с предыдущим годом. По данному показателю область заняла второе место в республике.

Существенный рост зафиксирован и в обрабатывающей промышленности. Объем инвестиций в данный сектор достиг 140,7 млрд тенге, увеличившись в 2,7 раза. В результате Жамбылская область заняла первое место в республике, обеспечив 28% от общего объема инвестиций в отрасль по стране.

Достигнутые показатели являются продолжением положительной тенденции, сформировавшейся в 2025 году.

По итогам 2025 года в Жамбылскую область привлечено 289,7 млн долларов США прямых иностранных инвестиций, что в 8,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По темпам роста регион занял первое место в республике.

Кроме того, плановый показатель (индикатор — 86 млн долларов США) перевыполнен в 3,3 раза, что свидетельствует о высокой привлекательности региона для международных инвесторов.

Сохраняющаяся положительная динамика инвестиционных показателей является результатом последовательной реализации эффективной экономической политики в регионе.

Жамбылская область укрепляет позиции одного из ведущих центров инвестиционного развития страны, создавая условия для дальнейшего роста промышленного производства.