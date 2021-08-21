Рост межэтнических браков говорит об единении в Казахстане – Наталья Дементьева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Члены Ассамблеи народа Казахстана заявили о созданных в стране прекрасных условиях для проживания всех этносов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель ОО «Lituanica» Виталий Тварионас заявил, что за 30 лет Независимости межэтническая ситуация в Казахстане характеризуется как стабильная.

Он отметил плодотворную работу нашего государства в том, чтобы сохранять и создавать все условия для граждан разных этносов, проживающих в нашей стране.

В разных уголках нашей страны работают свыше 1000 этнокультурных объединений, которым созданы прекрасные условия, чтобы сохранять свои традиции, обычаи, свою религию.

Наталья Дементьева подчеркнула, что казахский и русский народ фактически породнились, и свидетельством этому является большое число межэтнических браков, которое, по ее мнению, растет.

«Это говорит о нашем единении, о нашей дружбе, о нашем бесконечном уважении друг к другу», - подчеркнула депутат.

В свою очередь, член научно-экспертной группы города Алматы, доктор исторических наук профессор Георгий Кан отметил глубину и прочность исторических корней нашего единства.

Он заострил внимание на интегрирующей роли казахского народа, а также отметил значение гражданской ответственности и патриотизма для укрепления единства в стране.

Напомним, сегодня в столице прошел круглый стол «30-летие Независимости – 30-летие единства, мира и согласия», посвященный Дню Конституции Казахстана.

В ходе мероприятия депутат Мажилиса Парламента РК Наталья Дементьева высказалась также касательно положения некоренных национальностей в Казахстане.







