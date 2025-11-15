Рост кожных инфекций зафиксирован в Акмолинской области

По словам главного государственного санитарного врача Акмолинской области Серика Омарханова, в текущем году в регионе наблюдается рост кожно-заразных заболеваний в 1,7 раза. Зарегистрировано 392 случая, среди них 21 случай чесотки и 371 дерматомикоз. Среди заболевших 237 детей, что составляет 60,4%.

— Основными факторами заражения являются контакты с больными людьми — 18%, с домашними животными — 23% и с бродячими животными — 34%. Кроме того, 25% случаев связано с обращением пациентов из других регионов. Рост заболеваемости обусловлен несоблюдением правил личной гигиены, а также недостаточной информированностью населения о мерах профилактики кожно-заразных заболеваний, — поделился спикер.

Также за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в регионе наблюдается небольшое увеличение заболеваемости острыми кишечными инфекциями — в 1,1 раза. Всего зарегистрировано 322 случая. Среди детей до 14 лет — 207 случаев, что составляет 64,2% от общего числа заболевших.

— Наиболее подвержены риску жители Бурабайского района (100 случаев), Кокшетау (101 случай) и Есильского района (36 случаев). В Бурабайском районе зафиксированы две локальные вспышки, а в Атбасарском районе также наблюдались единичные вспышки заболеваний, — добавил главный госсанврач региона.

В структуре острых кишечных инфекций отмечается, что 59,9% случаев имеют установленную этиологию, а 39,7% — неуточненную, что подчеркивает необходимость усиленного эпиднадзора и лабораторного контроля.

