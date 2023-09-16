Рост экспорта в Гон Конг и задержка добычи на Тенгизе: что еще пишут мировые СМИ о Казахстане

Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статью Касым-Жомарта Токаева о роли религиозных лидеров в новой системе международной безопасности, писали об увеличении экспорта Казахстана в Гон Конг и причинах задержки добычи на Тенгизе. Что еще писали мировые средства массовой информации о Казахстане, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Modern Diplomacy: Навигация по новому экономическому ландшафту Казахстана для иностранных инвестиций

Modern Diplomacy опубликовали статью о Послании Президента народу Казахстана от 1 сентября 2023 года. В своем недавнем обращении к нации Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил комплексный план, ориентированный на экономические реформы и новый экономический курс для страны. Эти реформы имеют огромные последствия для иностранных инвестиций и экономических отношений Казахстана с другими странами.

«Президент мудро понял необходимость диверсификации и самодостаточности. Поставив перед собой амбициозную задачу по развитию таких областей, как глубокая переработка металлов, химия нефти, газа и угля, а также тяжелое машиностроение, Казахстан позиционирует себя как выгодное направление для инвестиций в конкретные отрасли», — говорится в статье Modern Diplomacy.

Основное внимание уделяется тому, чтобы сделать бизнес-среду более простой, прозрачной.

Euronews: Вот почему амбиции Казахстана в области ядерной энергетики должны иметь значение для Запада

«Подводя итог, можно сказать, что в обращении Президента Токаева изложен план, который не только нацелен на самодостаточность, но и хорошо согласовывает Казахстан с глобальными экономическими тенденциями. ….Эти реформы вполне могут изменить правила игры для Казахстана, позиционируя его как горячую точку для диверсифицированных иностранных инвестиций и как ключевого игрока в региональных и глобальных экономических альянсах», — отметили в статье агентства.

Euronews опубликовали статью о том, как строительство первой АЭС в Казахстане повлияет на страну и на государства за ее пределами.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно объявил, что страна проведет референдум, чтобы решить, строить ли свою первую атомную электростанцию. Поскольку дискуссии о решениях в области устойчивой энергетики набирают обороты во всем мире, обсуждение в Казахстане вопросов ядерной энергетики пришло как нельзя кстати», — отмечает автор статьи Эмиль Авдалиани. Фото: pixabay.com



В настоящее время Казахстан сильно зависит от ископаемого топлива, что делает его энергетический сектор уязвимым к колебаниям рынка и геополитическим сдвигам.

Предлагаемый проект находится на пересечении множества соображений, которые находят отклик далеко за пределами границ центральноазиатской страны. От энергетической безопасности и экономического роста до охраны окружающей среды и геополитического влияния – последствия будут обширными.

«Желание Казахстана перейти к атомной энергетике обусловлено, прежде всего, его потребностью в энергетической безопасности. Будучи крупнейшим в мире производителем урана, страна находится на энергетической золотой жиле. Строительство атомной электростанции не просто представляло бы собой экономическое предприятие, но могло бы послужить страховым полисом от будущих энергетических неопределенностей», — отмечает автор Euronews.

Согласно последним данным, Казахстан сталкивается с прогнозируемой нехваткой электроэнергии в южной части страны, и атомная установка может обеспечить мощность 2800 МВт в его энергосистему.

Bloomberg: Chevron прогнозирует, что масштабное расширение казахстанской добычи нефти будет отложено до конца 2024 года

Bloomberg сообщил о том, что полный запуск проекта по расширению добычи на гигантском нефтяном месторождении Chevron Corp. в Казахстане будет отложен до конца 2024 года из-за задержек на заключительных этапах разработки стоимостью $45 млрд.

«Проект будущего расширения Тенгиза позволит увеличить добычу на крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана на 260 000 баррелей в день, или примерно на 40%. Задержка пришлась на то время, когда экспорт сырой нефти из этой центральноазиатской страны приобретает растущее значение для Европы в текущих геополитических условиях», — говорится в статье.

Jerusalem Post: Религиозные лидеры могут помочь установить мир во всем мире – мнение

Jerusalem Post опубликовал статью — мнение Касым-Жомарта Токаева о роли религиозных лидеров в построении новой системы международной безопасности.

«Ни для кого не секрет, что мир является свидетелем роста международной напряженности и эрозии глобального порядка, существовавшего с момента создания Организации Объединенных Наций. Разногласия, которых не было со времен Холодной войны, быстро возвращаются. В результате наша планета сталкивается с серьезными угрозами, включая новую глобальную гонку вооружений, угрозу применения ядерного оружия, распространение войн во всех форматах, включая горячие, гибридные, кибер- и торговые. В этой атмосфере напряженности и нарастающей геополитической турбулентности жизненно важно вырабатывать новые подходы к укреплению межцивилизационного диалога и доверия» — цитируют Касым-Жомарт Токаева Jerusalem Post.

По мнению Президента Казахстана, для построения новой системы международной безопасности миру необходимо новое глобальное движение за мир. В этом отношении, Касым-Жомарт Токаев считает, что роль религиозных лидеров окажется здесь незаменимой.

«Примерно 85% людей в мире отождествляют себя с какой-либо религией, что делает ее важным фактором в нашей жизни. Таким образом, религиозные лидеры оказывают значительное влияние на глобальные дела. Более того, священная ценность человеческой жизни, взаимная поддержка и отказ от разрушительного соперничества и вражды — это набор принципов, разделяемых всеми религиями. В результате я убежден, что эти принципы могут лечь в основу новой мировой системы», — отметил Касым-Жомарт Токаев в статье Jerusalem Post.

Trend.az: Особую экономическую зону в Казахстане модернизируют для тюркских государств

Азербайджанский Trend.az сообщил о том, что Страны Организации тюркских государств (ОТС) приняли решение о создании специальной экономической зоны (ТУРАН) в Казахстане. Об этом сказал Министр торговли Турции Омер Болат по итогам 12-го заседания министров торговли и экономики ОТС и 14-го заседания Рабочей группы по экономическому сотрудничеству в Стамбуле.

«По итогам нашей сегодняшней министерской встречи мы договорились о внедрении инструментов нового поколения, таких как подписание Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между государствами-членами и создание специальной экономической зоны ТУРАН, что, в свою очередь, укрепит экономическое и торговое сотрудничество между нашими странами», — цитирует Омера Болата Trend.az.

Как отметил глава Минторговли Турции, учитывая растущую значимость торговли услугами и инвестиций в XXI веке, страны прорабатывают возможность заключения «Соглашения о свободной торговле услугами и инвестициями».

«Сегодня мы продемонстрировали наше намерение как можно скорее начать переговоры по этому соглашению», — добавил он.

Создание СЭЗ «ТУРАН» будет осуществлено путем преобразования специальной экономической зоны «ТУРКИСТАН» в СЭЗ для тюркских государств на территории Туркестанской области Казахстана. СЭЗ получит новое название – ТУРАН. Его площадь увеличится с 3987 га до 4622 га. Увеличение произойдет за счет увеличения на 635 га промышленных зон. Таким образом, после изменений СЭЗ будет включать шесть подзон.

Interfax: Казахстан готов увеличить несырьевой экспорт в Гонконг – Минторг

Interfax сообщает о том, что Казахстан готов увеличить несырьевой экспорт в Гонконг более, чем на $600 млн. Об этом заявил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев на VIII саммите «Один пояс. Один путь» в Гонконге.

«Торговый оборот с особым экономическим районом быстро растет: в прошлом году двусторонняя торговля между Казахстаном и Гонконгом выросла на 91% и достигла $51,8 млн. Мы готовы увеличить несырьевой экспорт (...) в Гонконг на 100 товарных позиций. стоимостью более $600 млн», — цитирует Шаккалиева Interfax.

Он также сообщил, что Казахстан готов добавить к своему экспорту в Китай 135 новых товарных позиций на сумму $1 млрд.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что товарооборот между Казахстаном и Китаем в 2022 году достиг рекордного уровня более $31 млрд за последние 30 лет. Лидер Казахстана отметил, что две страны должны увеличить товарооборот до $40 млрд к 2030 году.

Anadolu: Сотрудничество Турции и Казахстана расширяется с каждым днем ​​во многих областях: министр иностранных дел Турции

«В период быстро меняющейся геополитической динамики важность сотрудничества между Турцией и Казахстаном возрастает с каждым днем», — такое мнение выразил министр иностранных дел Хакан Фидан Турции на совместной пресс-конференции со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в столице Казахстана Астане, сообщил Турецкий Anadolu.

«Мы должны черпать силу из доверия и понимания, обеспечиваемых нашими братскими узами, и делать наши отношения еще более выгодными для обеих сторон», — заявил Хакан Фидан.

Он добавил, что двусторонние отношения становятся все более институционализированными и углубленными.

«Мы являемся одним из крупнейших инвесторов в Казахстане с общим объемом инвестиций, превышающим $ 5 млрд. Мы работаем над укреплением нашего сотрудничества в оборонной промышленности», — сказал он.

«Достижение цели по объему двусторонней торговли в 10 миллиардов долларов, поставленной президентами наших стран, больше не является отдаленной целью», — добавил глава МИД Турции.

Напомним, что в ноябре в Казахстане пройдет 10-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Фидан отметил, что Турция продолжит поддерживать Казахстан в этот период.