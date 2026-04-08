телерадиокомплекс президента РК
    23:15, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Рост числа обращений из-за укусов клещей фиксируют в Жетысу

    Если за весь прошлый эпидемиологический сезон было зарегистрировано 824 случая, то с начала текущего года зарегистрировано уже 52 факта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу, при этом случаев клещевого энцефалита в регионе в 2024–2025 годах не зарегистрировано. Последние факты заболевания отмечались в 2022 году — один случай в Ескельдинском районе и два в городе Текели.

    По данным ведомства, эндемичными по клещевому энцефалиту остаются Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Кербулакский, Сарканский районы, а также города Талдыкорган и Текели.

    — С профилактической целью на эндемичных территориях ежегодно проводятся противоклещевые обработки в два тура: с 1 по 28 апреля и с 1 по 25 июня. Общая площадь обработок составляет 230 гектаров, — отметили в департаменте.

    На сегодняшний день обработка уже проведена на площади 49 гектаров в Ескельдинском и Кербулакском районах, а также в Текели — в местах массового отдыха населения. Работа в этом направлении продолжается.

    Специалисты подчеркивают, что при укусе клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В таких случаях назначается иммуноглобулин против клещевого энцефалита, который наиболее эффективен в первые три дня после укуса.

    В целях профилактики жителям рекомендуют использовать репелленты, надевать закрытую одежду при выезде на природу и регулярно проводить само- и взаимоосмотры. Также рекомендуется употреблять только кипяченое молоко.

    При укусе клеща не следует расчесывать место повреждения или пытаться резко удалить паразита. По возможности необходимо обратиться к врачу. Если это невозможно, извлечение следует проводить аккуратно с помощью нити, избегая повреждения клеща.

    Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане начался сезон активности клещей — в Риддере уже зафиксированы факты укусов.

    Раннее потепление «разбудило» клещей и в Акмолинской области.

    Айгерим Коппаева
