Рост числа обращений из-за укусов клещей фиксируют в Жетысу

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу, при этом случаев клещевого энцефалита в регионе в 2024–2025 годах не зарегистрировано. Последние факты заболевания отмечались в 2022 году — один случай в Ескельдинском районе и два в городе Текели.

По данным ведомства, эндемичными по клещевому энцефалиту остаются Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Кербулакский, Сарканский районы, а также города Талдыкорган и Текели.

— С профилактической целью на эндемичных территориях ежегодно проводятся противоклещевые обработки в два тура: с 1 по 28 апреля и с 1 по 25 июня. Общая площадь обработок составляет 230 гектаров, — отметили в департаменте.

На сегодняшний день обработка уже проведена на площади 49 гектаров в Ескельдинском и Кербулакском районах, а также в Текели — в местах массового отдыха населения. Работа в этом направлении продолжается.

Специалисты подчеркивают, что при укусе клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В таких случаях назначается иммуноглобулин против клещевого энцефалита, который наиболее эффективен в первые три дня после укуса.

В целях профилактики жителям рекомендуют использовать репелленты, надевать закрытую одежду при выезде на природу и регулярно проводить само- и взаимоосмотры. Также рекомендуется употреблять только кипяченое молоко.

При укусе клеща не следует расчесывать место повреждения или пытаться резко удалить паразита. По возможности необходимо обратиться к врачу. Если это невозможно, извлечение следует проводить аккуратно с помощью нити, избегая повреждения клеща.

