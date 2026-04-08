Первые случаи укусов клещей зарегистрированы в ВКО

Первый случай зарегистрирован 30 марта в микрорайоне Лесхоз Риддера. По состоянию на 7 апреля в городе от укусов клещей пострадали четыре человека — трое взрослых и один ребёнок.

Санэпидемиологи призывают жителей не откладывать обращение за медицинской помощью.

— При укусе клеща необходимо как можно скорее, желательно в течение четырёх суток, обратиться в медицинское учреждение. Специалисты удалят клеща, введут иммуноглобулин и возьмут пациента под медицинское наблюдение, — сообщила главный государственный санитарный врач Риддера Гульмира Мырзагараева.

В медучреждениях региона имеются вакцины против клещевого энцефалита, а также достаточный запас иммуноглобулина для экстренной профилактики после укусов.

Специалисты напоминают, что Восточно-Казахстанская область относится к регионам с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом. Уровень заболеваемости здесь в 4,1 раза превышает средний показатель по стране.

Ранее сообщалось, что сезон клещей начался в Казахстане: более 400 человек обратились к медикам.