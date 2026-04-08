РУ
Тренды:
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:29, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Первые случаи укусов клещей зарегистрированы в ВКО

    С наступлением тепла в Восточном Казахстане начался сезон активности клещей — в Риддере уже зафиксированы факты укусов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay

    Первый случай зарегистрирован 30 марта в микрорайоне Лесхоз Риддера. По состоянию на 7 апреля в городе от укусов клещей пострадали четыре человека — трое взрослых и один ребёнок.

    Санэпидемиологи призывают жителей не откладывать обращение за медицинской помощью.

    — При укусе клеща необходимо как можно скорее, желательно в течение четырёх суток, обратиться в медицинское учреждение. Специалисты удалят клеща, введут иммуноглобулин и возьмут пациента под медицинское наблюдение, — сообщила главный государственный санитарный врач Риддера Гульмира Мырзагараева.

    В медучреждениях региона имеются вакцины против клещевого энцефалита, а также достаточный запас иммуноглобулина для экстренной профилактики после укусов.

    Специалисты напоминают, что Восточно-Казахстанская область относится к регионам с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом. Уровень заболеваемости здесь в 4,1 раза превышает средний показатель по стране.

    Ранее сообщалось, что сезон клещей начался в Казахстане: более 400 человек обратились к медикам.

    Теги:
    ВКО Регионы Казахстана Клещи
    Руслан Мухамедьяров
    Сейчас читают