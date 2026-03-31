Раннее потепление «разбудило» клещей в Акмолинской области

Последние дни марта в Кокшетау держится относительно теплая погода: температура воздуха достигает отметки 16-17 градусов. Однако теплу рады не только жители областного центра, но и просыпающиеся клещи. Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, на сегодня в регионе зарегистрировано два случая укуса клещами среди населения города Кокшетау, все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Укушенным назначено профилактическое лечение иммуноглобулином.

— Проводится экстренная серопрофилактика иммуноглобулином лицам, проживающим на территориях, располагающихся в природных очагах клещевого энцефалита, и обратившимся за медицинской помощью в течение 72 часов после укуса клеща. Также, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 13 марта 2026 года № 10, исследование клеща, снятого с тела человека, на заражённость вирусом клещевого энцефалита проводится за счёт государственного заказа, — поделились в ведомстве.

Эндемичной территорией в Акмолинской области по клещевому энцефалиту является Сандыктауский район. Для профилактики два раза в год — весной и осенью — проводится противоклещевая обработка территории района на площади 99 га. По данным санврачей, лицам, деятельность которых связана с пребыванием в природных очагах клещевого энцефалита, проводится профилактическая вакцинация против него.

— Клещевой энцефалит — вирусное природно-очаговое заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Основными переносчиками вируса являются иксодовые клещи. После укуса клеща первые симптомы заболевания могут появиться на 7–10 день, при этом инкубационный период может достигать 21 дня. К ранним клиническим проявлениям относятся слабость, быстрая утомляемость, боли в конечностях, области плеч и других частях тела, — добавили в ведомстве.

Санврачи предупреждают: чтобы избежать укуса клеща, нужно надевать закрытую одежду при посещении природы (длинные рукава, заправленные брюки), применять репелленты, проводить регулярный само- и взаимоосмотр после пребывания на природе, избегать высокой травы и кустарников. А при укусе клеща нужно как можно раньше обратиться в медицинскую организацию, не удалять клеща самостоятельно, при возможности сохранить его для лабораторного исследования и обязательно обратиться за введением иммуноглобулина в течение 72 часов с момента укуса.

