    11:53, 26 Март 2026 | GMT +5

    Противоклещевая обработка началась в Алматы

    В Алматы с 26 марта начался первый тур противоклещевой обработки парков и лесных массивов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    Работы охватят лесные массивы, городские парки и скверы общей площадью более 2 366,560 гектаров.

    Дезинсекцию с учетом погодных условий — при отсутствии осадков — проводит Центр дезинфекции Алматы под контролем специалистов санитарно-эпидемиологической службы.

    — Для проведения противоклещевой обработки используется инсектоакарицидный препарат «Ципертрин». Препарат применяется в минимально эффективных дозировках, безопасных для здоровья людей и животных. Обработка проводится преимущественно в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются информационные щиты с предупреждающей надписью, — сообщила замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

    Горожанам рекомендуют соблюдать меры предосторожности:

    • воздерживаться от приближения к местам проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание инсектоакарицидного препарата на кожу и одежду; 
    • не допускать выхода домашних животных на обработанную территорию до полного высыхания препарата; 
    • сбор ягод и грибов на обработанной территории разрешается не ранее, чем через 40 дней после обработки.

    Ранее заместитель премьер-министра РК прокомментировал эффективность многомиллиардных затрат на обработку от комаров в Павлодарской области.

    Камшат Абдирайым
