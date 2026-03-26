Противоклещевая обработка началась в Алматы

Работы охватят лесные массивы, городские парки и скверы общей площадью более 2 366,560 гектаров.

Дезинсекцию с учетом погодных условий — при отсутствии осадков — проводит Центр дезинфекции Алматы под контролем специалистов санитарно-эпидемиологической службы.

— Для проведения противоклещевой обработки используется инсектоакарицидный препарат «Ципертрин». Препарат применяется в минимально эффективных дозировках, безопасных для здоровья людей и животных. Обработка проводится преимущественно в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются информационные щиты с предупреждающей надписью, — сообщила замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

Горожанам рекомендуют соблюдать меры предосторожности:

воздерживаться от приближения к местам проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание инсектоакарицидного препарата на кожу и одежду;

не допускать выхода домашних животных на обработанную территорию до полного высыхания препарата;

сбор ягод и грибов на обработанной территории разрешается не ранее, чем через 40 дней после обработки.

