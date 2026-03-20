Бозумбаев проверит обоснованность расходов на обработку от комаров в Павлодарской области

Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы журналистов, напомнил, что Павлодарский регион ежегодно выделял значительные средства на мероприятия по борьбе с комарами.

— С учетом моего трехлетнего пребывания в должности акима по Павлодарской области, я помню, что мы 1,2 миллиарда выделяли. Пару лет удачно, один год было очень неудачно, к сожалению, почему-то, — рассказал Бозумбаев.

По его словам, несмотря на проводимую научную экспертизу, результаты работ не всегда оказывались эффективными.

— Несмотря на научную экспертизу, которую каждый год акимат заказывает и строго в соответствии с научной экспертизой закупает препараты и разливает их, не всегда результат дается, — добавил Бозумбаев.

Бозумбаев также отметил, что Павлодар — это город, который больше всего подвержен атаке комаров. Отдельно он прокомментировал сумму в 15 млрд тенге, выделяемую на аналогичные цели, выразив намерение проверить обоснованность расчетов.

В Казахстане 15 миллиардов — кажется очень большой суммой. Если дадите мне время разобраться с акиматом, после праздника постараюсь затребовать у них документы, расчеты, методы и на каком основании было выделено столько средств, — заявил Бозумбаев.

Ранее стало известно, что борьбу с комарами в Павлодарской области впервые будут вести с помощью дронов.