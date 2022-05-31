Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Рост цен на нефть до $120 увеличил стоимость бензина в Великобритании
31 Мая 2022 12:14

Рост цен на нефть до $120 увеличил стоимость бензина в Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мировые цены на нефть марки Brent поднялись выше 120 долларов за баррель впервые с конца марта, что усиливает опасения Великобритании по поводу инфляционного давления на экономику страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Guardian News.

По оценкам аналитиков, росту цен способствовало ослабление карантинных ограничений в Шанхае и Пекине. Это может привести к увеличению спроса на нефть со стороны Китая. Кроме того, возможное введение ЕС запрета на импорт российского углеводорода также приведет к росту цен на энергоносители.

Средняя цена на бензин в Великобритании выросла до рекордных 172,7 пенсов за литр, на дизельное топливо - до 182,7 пенсов за литр, показав увеличение на 26% по сравнению с началом текущего года.

Устойчивый рост цен на топливо приносит прибыль нефтедобывающим компаниям, для которых правительство Великобритании ввело дополнительный налог на сверхприбыль для финансирования новых льгот социально уязвимых слоев населения.
Читайте также
Страны ЕС согласовали эмбарго на импорт 2/3 российской нефти
Новый знак о запрете на курение появится в Кыргызстане
Германия упростит визовую процедуру для отдельных россиян
Профсоюзы вышли на крупную забастовку в Бельгии
Объем мирового производства крупнейших японских автоконцернов снизился на 20% в апреле
Найдены тела погибших при крушении самолета туристов в Непале
Власти Шанхая смягчают карантин
Высокая динамика казахстанско-российского партнерства будет развиваться – Премьер-Министр РК

Лента новостей

Архив