Российский Первый канал отключили в Армении

Вещание российского Первого канала (ОРТ) в общественном мультиплексе Армении временно прекращено в связи с дебиторской задолженностью. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В комментарии для Арменпресс министр Айрапятен пояснил сообщение о приостановке вещания Первого канала России в Армении.

- Согласно действующему договору между ЗАО «Армянская сеть телерадиовещания» и АО «1 канал, Глобальная сеть», канал не выполнил свои договорные обязательства и накопил 2,5-месячную задолженность. Вещание российского канала (ОРТ) в общественном мультиплексе приостановлено до полного погашения долга, - передает слова министра Айрапетяна Арменпресс.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о возможном запрете неуважительно относящихся к Армении телеканалов РФ.