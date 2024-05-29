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    17:42, 29 Май 2024 | GMT +6

    Российский Первый канал отключили в Армении

    телевидение
    Фото: pixabay.com

    Вещание российского Первого канала (ОРТ) в общественном мультиплексе Армении временно прекращено в связи с дебиторской задолженностью. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В комментарии для Арменпресс министр Айрапятен пояснил сообщение о приостановке вещания Первого канала России в Армении.

    - Согласно действующему договору между ЗАО «Армянская сеть телерадиовещания» и АО «1 канал, Глобальная сеть», канал не выполнил свои договорные обязательства и накопил 2,5-месячную задолженность. Вещание российского канала (ОРТ) в общественном мультиплексе приостановлено до полного погашения долга, - передает слова министра Айрапетяна Арменпресс.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о возможном запрете неуважительно относящихся к Армении телеканалов РФ.

    Теги:
    Армения СМИ СНГ Телевидение Мировые новости Россия
    Азамат Альмаганбетов
    Автор
    Азамат Альмаганбетов
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