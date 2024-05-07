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    16:31, 07 Май 2024 | GMT +6

    Пашинян заявил о возможном запрете неуважительно относящихся к Армении телеканалов РФ

    Никол Пашинян
    Фото: Аrmenpress

    Если российские телеканалы будут неуважительно относиться к внутренней жизни Армении, то их вещание запретят. Об этом сегодня на пресс-конференции в Ереване заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Исходя из подписанных договоров, мы просим российские каналы уважительно относиться к Армении и ее интересам, — сказал Никол Пашинян.

    По его словам, Армения исходит из дружественных отношений с Россией, поэтому он готов «много раз просить, потом несколько раз потребовать», однако игнорирование просьб после «седьмого раза» будет означать отключение вещания.

    Теги:
    Армения СМИ СНГ Мировые новости Россия
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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