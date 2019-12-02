-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:17
-
вчера 23:08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:24
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:31
-
Россиянин стал «Әлем Барысы»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился абсолютный чемпионат мира по қазақ күресі «Әлем Барысы», приуроченный ко Дню Первого Президента РК, передает МИА «Казинформ».
По итогам турнира лучшим стал россиянин Роман Бобиков, который в финале победил восточноказахстанца Айбека Нугымарова.
Третье место завоевал казахстанец Максат Исагабылов. Представитель Кызылординской области одолел Мухсина Хиссомиддинова из Узбекистана.
На пути к финалу Айбек встречался с Юре Вусником из Словении, Эриком Бизуновичем из Литвы, с этническим казахом из Монголии Сериком Бердимуратом и бронзовым призёром Максатом Исагабыловым.
В свою очередь, Максат Исагабылов победил эстонца Мадиса Кару, Чанг Сонбок из Кореи, а также кубинца Леодана Эрнар Эрнандеса и узбекистанца в схватке за бронзу.
Добавим, что Айбек Нугымаров четыре раза выходил в финал «Әлем барысы». В 2017 и 2018 годах он был победителем турнира.
Традиционный чемпионат проходил во дворце спорта имени Балуана Шолака с участием 33 борцов из 30 стран мира. Казахстан представляли 4 спортсмена.
Стоит отметить, что в первом круге казахстанец Руслан Абдразаков проиграл Серику Бердимурату из Монголии, а Нурдаулет Жарылгапов уступил греку Тенторе Масманидису.
Призовой фонд чемпионата «Әлем Барысы» составляет 20 млн тенге. Победителю вручат денежный сертификат в размере 10 млн тенге и золотой пояс, обладателю второго места - 6 млн тенге и третьего места - 3 млн тенге, а также серебряный и бронзовый пояса соответственно.
Победитель в номинации «За волю к победе» получил 1 млн тенге. Денежную премию вручили узбекистанцу Мухсину Хиссомиддинову.
Отметим, на торжественном открытии турнира с приветственной речью выступили президент Национальной федерации Qazaq kuresi Даурен Абаев и Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров.
Организаторы чемпионата: акимат города Алматы, Министерство культуры и спорта РК, Федерация казах курес РК, Фонд развития и поддержки казах курес «Qazaqstan Barysy».
- Стартовало голосование на выбор лучшего спортсмена ноября
- «Әлем Барысы» проходит в Алматы
- Бакытжан Сагинтаев проверил подготовку катков Алматы
- Зауреш Акашева завоевала «серебро» и «бронзу» турнира по настольному теннису в Эстонии
- Определились оппоненты женской сборной Казахстана в квалификации ЧЕ-2021
- Атырауский каратист стал лучшим молодым спортсменом Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана