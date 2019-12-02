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Россиянин стал «Әлем Барысы»

2 Декабря 2019 17:33
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Россиянин стал «Әлем Барысы»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился абсолютный чемпионат мира по қазақ күресі «Әлем Барысы», приуроченный ко Дню Первого Президента РК, передает МИА «Казинформ».

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По итогам турнира лучшим стал россиянин Роман Бобиков, который в финале победил восточноказахстанца Айбека Нугымарова.

Третье место завоевал казахстанец Максат Исагабылов. Представитель Кызылординской области одолел Мухсина Хиссомиддинова из Узбекистана.

На пути к финалу Айбек встречался с Юре Вусником из Словении, Эриком Бизуновичем из Литвы, с этническим казахом из Монголии Сериком Бердимуратом и бронзовым призёром Максатом Исагабыловым.

В свою очередь, Максат Исагабылов победил эстонца Мадиса Кару, Чанг Сонбок из Кореи, а также кубинца Леодана Эрнар Эрнандеса и узбекистанца в схватке за бронзу.

Добавим, что Айбек Нугымаров четыре раза выходил в финал «Әлем барысы». В 2017 и 2018 годах он был победителем турнира.




Традиционный чемпионат проходил во дворце спорта имени Балуана Шолака с участием 33 борцов из 30 стран мира. Казахстан представляли 4 спортсмена.

Стоит отметить, что в первом круге казахстанец Руслан Абдразаков проиграл Серику Бердимурату из Монголии, а Нурдаулет Жарылгапов уступил греку Тенторе Масманидису.

Призовой фонд чемпионата «Әлем Барысы» составляет 20 млн тенге. Победителю вручат денежный сертификат в размере 10 млн тенге и золотой пояс, обладателю второго места - 6 млн тенге и третьего места - 3 млн тенге, а также серебряный и бронзовый пояса соответственно.

Победитель в номинации «За волю к победе» получил 1 млн тенге. Денежную премию вручили узбекистанцу Мухсину Хиссомиддинову.

Отметим, на торжественном открытии турнира с приветственной речью выступили президент Национальной федерации Qazaq kuresi Даурен Абаев и Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров.




Организаторы чемпионата: акимат города Алматы, Министерство культуры и спорта РК, Федерация казах курес РК, Фонд развития и поддержки казах курес «Qazaqstan Barysy».

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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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